要聞 更多
環球大放水，肺炎疫情困擾兼夾美長債息連番大瀉，聯儲局昨晚突然出手減息，港股夜期一度急彈逾200點，惟經濟衰退憂慮未消，美股彈高後反覆，連帶港股夜期升幅亦略為收窄，恒指短期或需先窄幅整固才緩步向上。 G...
評‧析‧天下 更多
金融 更多
新冠肺炎疫情衝擊全球，宏利投資管理認為，疫情對全球經濟影響不容忽視，雖然中央向市場注入大量流動性，成功穩住股債市場，但政府如何處理疫情帶來的社會不安，也是關注重點。 宏利投資管理定息產品高級組合經理陳...
中國 更多
中國上月驅逐3名《華爾街日報》駐京記者及吊銷他們的記者證後，美國國務院2日宣布限制5間中國傳媒在美國的中國籍員工人數，由160人降至100人。 在北京，外交部發言人趙立堅昨批評美國做法毫無依據和道理，...
投資理財 更多
‧受新冠肺炎疫情影響，美國緊急減息半厘。 ‧美股昨晚大幅波動，先低開，在減息消息公布後，一度升逾三百點，但升幅後來大幅收窄。 ‧港股續處震盪期，策略宜着重選股，本欄較看好雅生活服務（03319）及保利...
地產 更多
會德豐旗下日出康城第IXC期命名為OCEAN MARINI，涉503伙，主打2房及3房。項目已上載樓書，料周內開放示範單位及開價，最快下周開售。 新冠肺炎肆虐，新盤剎停開售部署，疫情經過個多月後，發展...
港聞 更多
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，本港個案前日突破100大關，增至101宗，而昨日則未有新增確診或初步確診個案。 就有指一名居深圳的港人孕婦昨在瑪嘉烈醫院分娩，但疑仍未足14天的隔離期，醫管局則僅稱不評論...
政治 更多
港府今明兩日分別以首批4班包機，接載滯留湖北的533位香港居民回港，包括孕婦、長期病患及文憑試考生等，他們返港時，需完成4輪體溫檢測，抵港後直接送至駿洋邨進行14天檢疫。首兩班包機料於今日下午4時半及...
國是港事 更多
為推動綠色城市，今年財政預算案預留3.5億元推行電動渡輪試驗計劃。政府此舉是因應本港減排滯後，水上運輸釋出廢氣嚴重，冀以環保技術改善。港府也須加力推動其他環保交通工具，促進綠色出行。 消息指，政府將資...
行政人員 更多
新冠病毒（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續蔓延，企業的業績大受影響，在零售及餐飲最受衝擊的同時，賣日常用品及防疫用品的品牌、企業，生意多到應付不來。如何在逆境下，也做好客戶體驗，令品牌可持續發展。...
工商 更多
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，為解決口罩荒，不少本港企業加入生產口罩行列。 港企「租鋪」負責人梁先生表示，在印度承包了2條口罩生產綫直至7月，現時首批無盒版口罩已到港，優先供給前綫醫療、社福、保安公司...
副刊 更多
她，曾經因為怕見到人死、要經過殮房，上班不夠一個月，就打算辭去醫院牧靈工作者的職位。 她，曾經因為退休做義工，要探訪終身監禁的殺人犯，而有點卻步。但工作了17年，已從醫院牧靈退下來的何鳳冰，感激病人讓...
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