她，曾經因為怕見到人死、要經過殮房，上班不夠一個月，就打算辭去醫院牧靈工作者的職位。 她，曾經因為退休做義工，要探訪終身監禁的殺人犯，而有點卻步。但工作了17年，已從醫院牧靈退下來的何鳳冰，感激病人讓...