共創藍天 表揚企業節能傑出表現

近年，有不少企業身體力行地從節能、能源管理、可再生能源及智能技術應用等多方面推行智慧節能，默默地為環保出一分力。

中電舉辦的第二屆「創新節能企業大獎」頒獎禮已圓滿結束，今屆以「智能共享 創藍天」為題，獎項設有「節能方案」、「高峰用電管理」、「可再生能源」及「智能技術」四大範疇，分「企業或政府部門」及「中小企或非牟利機構或學校」兩大組別，表揚各界的傑出表現。

專業評審團選出 智慧節能典範

專業評審團從350多個參與單位中嚴選出35間節能表現突出的得獎機構，認受性高，獲業界肯定。同場還頒發新增的「可再生能源貢獻大獎」予5間企業及機構，表揚其支持本地可再生能源的發展。

▲ 中電持續透過「創新節能企業大獎」，積極聯繫客戶及宣傳節能方案，在推動商界節能方面不遺餘力，而「創新節能企業大獎」更獲工商界肯定與支持。

信和物業管理有限公司榮獲「 可再生能源傑出大獎」

在芸芸獲獎企業中，信和物業管理有限公司更榮獲「 可再生能源傑出大獎」。

於1979年成立的信和物業管理有限公司秉承信和集團推動綠色生活的理念，積極實踐綠色物業管理，在支持及推動本地可再生能源發展方面不遺餘力。

信和物業管理有限公司於旗下15項管理物業安裝逾1,800塊太陽能光伏板，額定總功率超過590千瓦；透過連接監察系統，管理人員更可實時監察太陽能發電設備獨立組件的運作及效能表現，實行統一管理，方便保養及維修。此外，太陽能發電系統接駁至中電供電網絡，參與中電「可再生能源上網電價」計劃， 身體力行地推動本地可再生能源發展。不但如此，信和物業管理有限公司於過百項管理物業推行多元化節能措施，榮獲「創新節能企業大獎」兩個獎項，包括 「可再生能源傑出大獎」(企業或政府部門組別) 以及「齊心節能大獎」，推動節能及再生能源努力備受肯定。

▲ 信和物業管理有限公司獲頒中電「創新節能企業大獎」之「可再生能源傑出大獎」(企業或政府部門組別)，支持本地可再生能源發展。

支持本港可再生能源的發展 共創綠色智慧未來

我們都知道，智慧用電是攜手對應氣候變化的其中一個有效方法。而無論工商企業，抑或每一位持分者，也應該一起推動可再生能源的發展。而中電一向在推動環保不遺餘力，推出「可再生能源上網電價」及「可再生能源證書」，旨在鼓勵工商界善用閒置空間安裝可再生能源系統，亦可購買「可再生能源證書」以另一種方式支持本地可再生能源發展，共創綠色智慧未來。

▲ 中電推出「可再生能源上網電價」及「可再生能源證書」，旨在鼓勵工商企業及所有持份者支持本地可再生能源發展，共創綠色智慧未來。

中電註冊客戶只需於註冊地址安裝太陽能及／或風能發電系統， 並將系統成功接駁至中電電網，即可獲享上網電價，而中電便會購買由您的可再生能源系統所生產的電力，金額將按上網電價計算，並於每期電費賬單內顯示。

至於「可再生能源證書」，證書上標示的每一度電，均由中電生產或購入(如透過上網電價)，由太陽能、風能和堆填區沼氣項目所產生的電力，讓我們可以不同方式參與本地可再生能源的發展。可藉購買「可再生能源證書」，支持香港可再生能源的發展。工商機構更可藉著購買「可再生能源證書」履行社會責任。

今天起，身體力行地投入可再生能源的新時代，為環保出一分力。

立即參加中電「創新節能企業大獎」2020

新一屆之大獎現已接受報名，得獎機構將獲得獎座及出席頒獎典禮，並有機會於中電安排的宣傳及推廣活動中分享成功經驗。報名詳情可瀏覽中電「創新節能企業大獎」網頁：www.clp.com.hk/SEaward

（資料由客戶提供）