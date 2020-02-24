疫情室內毛巾操 脊醫教5式拉筋動作

新冠肺炎（武漢肺炎）持續蔓延，不少人都選擇留家工作，在斗室中做簡單拉筋及伸展運動，毛巾操就是不錯的健體選擇。今次由ProCare的脊醫黃順亮示範幾組簡單的動作，對身體肩膀、背肌、大腿等部位都有紓緩的效果，屈在家中的你不妨試試。

對抗新冠肺炎的最好方法，就是增強自身的免疫力。都市人總埋怨工作繁忙，根本抽不出時間做運動。其實毋須買跑步機放在家中，家家必備的毛巾，也是很好的運動輔助工具。毛巾操動作簡單，易於學習，而且便於攜帶，可以隨時練習。以前毛巾操是專為中老年人設計，通過練習可增強肌肉力量，提高肌肉靈活性、柔韌性，改善身體的穩定性，預防摔倒。

脊醫黃順亮表示，home office人士長期坐着，或停留一個位置太久，肢體便會感到僵硬，故提議約半小時就要伸展走動，只要有一張凳、一面牆或毛巾都可做到運動。以毛巾操來說，家居必備而且相當安全，黃順亮說毛巾操與一般拉筋，其幅度及深度比後者更大，且可促進全身血液循環。

動作1：強化頸部肌肉

做法：人身站立，用毛巾放在頭後面，雙肘平伸拉直，不要讓頸部移動，保持3至5秒左右，再放鬆，重複5至10次。

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動作2：膊頭繃緊放鬆練習

做法：1. 個人站着，將運動巾兩端拉緊，雙肘平伸，慢慢運力至全身，並使雙腕高舉至頭頂，再向後拉至背肩位置。

做法：2. 做時會感到胸椎和手部較扯緊，保持2至3秒再放回身前，重複10次左右。

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動作3：腰部伸展減痠緊

做法：1. 人站着，雙手拉着毛巾並舉高，將毛巾伸到背後，右手平伸向下扯，再以右手肘位置抵着毛巾，使毛巾增加其抗力，讓左邊身體得以充分伸展。

做法：2. 保持此姿勢3至5秒，放鬆並回復毛巾舉高狀態，重複5至10次，再換另一邊身體做一遍。

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動作4：腳部拉扯伸展運動

做法： 站立屈曲右腳，並以毛巾將右腳腕勾着提起，直至感到大腿的肌肉被拉扯，維持3至5秒，放鬆拉低，重複5至10次。

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動作5：鍛練彎腰動作

做法： 雙膝微彎，並捲着的毛巾放在腰部，上身向前俯仰，再回復垂直，重複5至10次。

作者：司徒家傑

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

▲ 一條毛巾，也可助你在室內舒筋活絡。（陳智良攝）

▲ 【強化頸部肌肉】可強化頸部肌肉，如果對着熒幕坐得太久，不妨做此運動紓緩。（陳智良攝）

▲ 【強化頸部肌肉】可強化頸部肌肉，如果對着熒幕坐得太久，不妨做此運動紓緩。（陳智良攝）

▲ 【膊頭繃緊放鬆練習】如果覺得膊頭繃緊或對着熒幕坐得太久，都可做此運動。（陳智良攝）

▲ 【膊頭繃緊放鬆練習】如果覺得膊頭繃緊或對着熒幕坐得太久，都可做此運動。（陳智良攝）

▲ 【腰部伸展減痠緊】久坐而覺得腰部痠緊，都可此運動以助紓緩。（陳智良攝）

▲ 【腰部伸展減痠緊】久坐而覺得腰部痠緊，都可此運動以助紓緩。（陳智良攝）

▲ 【腳部拉扯伸展運動】久坐而覺得腳腕及大腿痠緊，都可做此運動有助紓緩。（陳智良攝）

▲ 【腳部拉扯伸展運動】久坐而覺得腳腕及大腿痠緊，都可做此運動有助紓緩。（陳智良攝）

▲ 【鍛練彎腰動作】鍛練正確的彎腰動作，可預防拿起重物時令腰部受創。（陳智良攝）

▲ 【鍛練彎腰動作】鍛練正確的彎腰動作，可預防拿起重物時令腰部受創。（陳智良攝）

▲ 由 ProCare 的脊醫黃順亮介紹在家也可做的毛巾操動作，有助改善肌肉繃緊。（陳智良攝）