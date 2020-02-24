疫情室內毛巾操 脊醫教5式拉筋動作

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新冠肺炎（武漢肺炎）持續蔓延，不少人都選擇留家工作，在斗室中做簡單拉筋及伸展運動，毛巾操就是不錯的健體選擇。今次由ProCare的脊醫黃順亮示範幾組簡單的動作，對身體肩膀、背肌、大腿等部位都有紓緩的效果，屈在家中的你不妨試試。
對抗新冠肺炎的最好方法，就是增強自身的免疫力。都市人總埋怨工作繁忙，根本抽不出時間做運動。其實毋須買跑步機放在家中，家家必備的毛巾，也是很好的運動輔助工具。毛巾操動作簡單，易於學習，而且便於攜帶，可以隨時練習。以前毛巾操是專為中老年人設計，通過練習可增強肌肉力量，提高肌肉靈活性、柔韌性，改善身體的穩定性，預防摔倒。
脊醫黃順亮表示，home office人士長期坐着，或停留一個位置太久，肢體便會感到僵硬，故提議約半小時就要伸展走動，只要有一張凳、一面牆或毛巾都可做到運動。以毛巾操來說，家居必備而且相當安全，黃順亮說毛巾操與一般拉筋，其幅度及深度比後者更大，且可促進全身血液循環。
動作1：強化頸部肌肉
做法：人身站立，用毛巾放在頭後面，雙肘平伸拉直，不要讓頸部移動，保持3至5秒左右，再放鬆，重複5至10次。
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動作2：膊頭繃緊放鬆練習
做法：1. 個人站着，將運動巾兩端拉緊，雙肘平伸，慢慢運力至全身，並使雙腕高舉至頭頂，再向後拉至背肩位置。
做法：2. 做時會感到胸椎和手部較扯緊，保持2至3秒再放回身前，重複10次左右。
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動作3：腰部伸展減痠緊
做法：1. 人站着，雙手拉着毛巾並舉高，將毛巾伸到背後，右手平伸向下扯，再以右手肘位置抵着毛巾，使毛巾增加其抗力，讓左邊身體得以充分伸展。
做法：2. 保持此姿勢3至5秒，放鬆並回復毛巾舉高狀態，重複5至10次，再換另一邊身體做一遍。
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動作4：腳部拉扯伸展運動
做法： 站立屈曲右腳，並以毛巾將右腳腕勾着提起，直至感到大腿的肌肉被拉扯，維持3至5秒，放鬆拉低，重複5至10次。
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動作5：鍛練彎腰動作
做法： 雙膝微彎，並捲着的毛巾放在腰部，上身向前俯仰，再回復垂直，重複5至10次。
作者：司徒家傑
責任編輯：馮柏偉、鄺素媚