趁着停課在家的日子，不妨多製造親子活動的機會，尤其可讓孩子參與入廚，弟弟妹妹可從中認識不同食物，例如蔬菜水果的名稱及顏色，亦可訓練小手肌活動；哥哥姐姐則可培養自理能力，從中亦增加他們對進食的樂趣，減少偏食，因為自己有份參與製作的食物，必定是最美味的。這段停課日子，放膽讓孩子走進廚房，嘗試以下幾個簡單活動。

一、切水果：讓孩子搣香蕉皮、摘提子、摘除士多啤梨的蒂葉，可幫助鍛練小手肌，並讓他們認識進食不同水果的方法，並非只會「飯來才張口」。在家長從旁協助下，可讓孩子用兒童專用安全刀或膠刀，動手切水果：開始時可選較大且軟腍的水果，如香蕉、芒果、木瓜，會較容易切；當他們慢慢掌握拿刀的正確技巧，便可嘗試一些較硬身或是粒狀水果，如蘋果、士多啤梨等。預備好的水果，放進攪拌器中，即可製成新鮮果汁；亦可加入牛奶及乳酪一同攪勻，便成水果奶昔飲品。

二、包雲吞：孩子們包雲吞，總愛塞進滿滿的餡料，希望可包出最大的水餃，結果薄薄的雲吞皮當然也就弄穿了，從中他們就會知道不可貪心這個道理。他們又愛包成不同古怪形狀的水餃，方便作記認，雲吞煮熟後，他們就可吃自己親手包的雲吞。對於不愛吃蔬菜的孩子，不知不覺也因而多吃了蔬菜。

三、搓麵糰：搓泥膠是幼稚園裏孩子們必曾接觸的活動，如果換成可以吃的麵包，他們一定會更興奮。麵糰可搓成不同形狀，甚至可發揮他們的創意，搓成水果、動物、交通工具等。自家製的麵包，可自行調節糖份及油份的含量，亦不含其他添加物質，比在外買的絕對更適合孩子。

四、炒飯：拿起鑊鏟炒菜，孩子們必定很雀躍，長輩們一般都怕孩子走近爐頭，又或被油濺到。食材或鑊上若有較多水份，容易導致油濺出，可預先用廚房紙巾印走食材上的水份，下油前亦應抹走鑊上的水份。另外，用平底易潔鑊可減少用油量，並注意避免用大火煮，以策安全。孩子逐一將蒜蓉粒、雜菜粒、雞肉粒、白飯、雞蛋放入鑊中，煮成炒飯，不僅孩子們愛吃，爸媽們也會胃口大增，整碟炒飯也必定可吃光。