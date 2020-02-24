經此一「疫」，人人都呼籲不要食野味，但都講了那麼多年，為何仍未能禁絕？當然，有買賣有需求，食野味又不像禁毒一樣處罰嚴重，販夫走卒靠此維生就仍大有人在。

所以問題又變成，為甚麼中國人社會特別愛吃野味？撇開甚麼食療的講法，野味其實是中國特有飯局文化的一個生品。就是說，在中國，吃一頓飯遠非吃頓飯那麼簡單，它往往要表達的是一種主人與賓客之間的關係，而要隆重其事，又或者是要令飯局帶來某種功能的話，如何好好請客人並吃些甚麼，就變成一門學問。野味，以牠的奇觀或罕有性，就滿足了這需求。

這裏所說的飯局野味，又分兩類。華南海鮮市場中的，多為草根市民愛好，供應鏈其實相當成熟，甚至可大量批發。熱門話題類的穿山甲，聽起來難找，但實則都有穩定的非洲及東南亞供應，主要經越南入境中國。野味圈中，穿山甲只屬中價貨，因為山長水遠運來成本不輕。但有更多的蛇、蟲、蝙蝠、鼠、龜等，都是低成本的生產，在村子裏閒着的人，把山頭變開發地，憑此維生，無本生利，來價都可以很便宜。

有一次去到一條村莊，主人宴客時特別強調會有野豬和石蛙招待，說都是當地難得的野味，顯示的則是一種把你當上賓的派頭。那就更不用說，對達官貴人而言，能找到一級罕有貴價動物野味迎賓，是一件起碼在現今社會飯局價值中多麼有面子的一件事。那就算是第二種稀有野味，得專門定單，由熊掌到豹膽，帝王派頭。一天這樣的飯局文化不改，野味還是長食長有。