文憑試延期 考生自訂時間表溫習

因應疫情，考評局針對中學文憑試的試期安排，將在2月底才公布最終決定，而按照解決方案，考生有可能面對放榜日延後一周或更長，甚或需要面對語文科口試取消，在此等待期，同學最重要是用正能量面對。

根據目前進展，中文口試已決定延遲；考評局亦已研究了兩個應變方案，中文口試會否再進一步取消，英文口試是否會延遲或取消，仍是未知數，兩位分別計劃在本地升學及海外升學的同學表示，不能返學的日子，更需要自律。

文雅：早睡早起調校考期規律

就讀英文中學的郭文雅預期自己文憑試會考到35分或以上，目標是入讀本地大學醫學系，她謂早對停課有心理準備，只是沒預計會如此早，最後只能在學校考中英兩科模擬試卷，剩下5科沒法考。「是少了機會測試自己公開試的能力，若能返學，會有老師和同學打氣，更有力量，同學間也可以互相鞭策。停課雖然突然，但亦是珍貴的備試機會。」

文雅謂因習慣自己溫書，故停課後沒有約過同學，而同校的文科生，也會利用這段時間鑽研考試範圍及嘗試作答不同類型的題目。「我是理科生，溫理科可以在家自己對答案，相對文科容易處理，有疑難也可以透過手機找老師解答。」

對於在家中溫習，文雅謂最需要自律，故習慣每天編時間表溫習8小時，並預留半小時運動，另外也要盡量找方法平衡溫習的枯燥。「例如看西方影片時，順便抄低英文vocabulary，把中文科的範文，當一般文學去閱讀！」而愈近考期，她謂也會同時調節作息時間，以配合DSE規律。「我本身習慣早睡，現在開始再要調節到提早6點起床，預1小時做練習，準備適應DSE的8點半開考規律。心理上要保持心境平靜，這段時間，只會向住目標，做到最好。」

Lukas：希望保留中文口試

就讀元朗區中文中學的Lukas Chan，已獲英國5間大學給予有條件取錄，學校介乎前10至前30名，他謂只待提交文憑試成績，故他期待放榜時間可以及時，讓他不致錯過報讀英國大學機會。「是多少影響到計劃，故有點不安。」

另外，Lukas有中度學習障礙，對中文學習自小感到困難，但因對英文有興趣，也最有信心，他謂看英文文字題，比中文快10倍，故他坦言口試有助自己加分，若疫情最壞情況致令取消語文口試部分，便會拖低其整體分數。「不想因中文科太低而影響整體分數，但最終並不會影響出國升學。因為英國只需呈報兩科主科加1科選修，而我最有信心的企會財應可拿到5，其他主科英數有5及4便足夠。」他謂因現時未能返學校，主要透過網上補習服務，以及保持自律時間溫習。「停課期是多了時間備試，但問題是找老師不及在學校方便。」

作者：胡麗珊

責任編輯：李越樺

▲ 就讀英文中學的文雅習慣每天編時間表，溫習 8 小時。（受訪者提供圖片）

▲ Lukas倚靠口試拉分，故不希望中文科口試取消。（受訪者提供圖片）

▲ 中學文憑試的試期安排，將在 2 月底才公布最終決定。（本報資料圖片）

▲ 現在學生大多在家中溫習，需要自律。（本報資料圖片）