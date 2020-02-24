救港無顏色之分 向民粹歪理說不

一場疫症帶給港人兩個信息：

（1）當大難臨頭時，我們根本沒有政治顏色之分。無論你住在哪裏：湖北、深圳、太古城、將軍澳、甚至郵輪，病毒也會影響你；而未來兩個月撲面而來、海嘯式的企業倒閉和裁員潮，也不會因你有「高尚的政見」而優待你；當你在外國被人歧視為「帶菌者」時，也沒有人理會你是香港人還是內地人。

病毒入侵無分政見 小心炒作仇恨

（2）維繫港人的共通之處，遠大於不同政治想法。筆者是政治色盲，因為曾長時間與一群國籍、宗教信仰、個人取向以至人生目標也不同的同事一起工作。縱使我們的思想很不一樣，卻絕對萬眾一心為顧客提供最好服務，而處身團隊內的熱誠與包容，堪稱人生樂事。現時社會上政見的分歧，其實只是人與人眾多不同點的極小部分，相對信仰、人生意義的不同，可謂九牛一毛；可惜這個「格子」（pixel）卻被別有用心之人無限放大、加鹽加醋，異變成傷害社會、難以化解的仇恨。

對於近月熱衷政治的理論者，甚至支持暴力「攬炒」亂港，以反政府為選舉亮點，但自己卻又無更好的可行建議，政治鬥爭凌駕一切之人，希望疫情可給他們冷靜思考的機會：相比「民主」價值，「民生」絕非一個低檔次的政治理想，反而是「以民為主」的初衷﹗能盡－生努力，養妻活兒、並報答父母養肓之恩，並不是沒有意義的情操。因為過去幾周正好反映，由小小的一片口罩、到醫療服務的提供、以至一份餬口的工作，才是至關重要。而當未來數月大家「攬炒」成功，失業率倍增時，最關注的也會是保就業、振經濟。一個保障不到市民健康及生活自由的政治理想，再崇高好聽也是虛無。

經濟已過臨界點 慘痛難免

對於作為經濟支柱的中年市民，未來數月將會像一齣恐怖片。他們一方面要關注年長父母的健康，同時要為畢業年齡的孩子的就業憂心，而今年的大學畢業生就業機會恐怕是回歸以來最低。更尤甚者，他們自己也有可能要加入失業大軍﹗

香港大部分企業的淨利潤（net margin）是單位數字，大約5至8%，即每做100元生意淨賺5至8元。所以當收入下降1至2成，生意已經要虧損。當收入減少50%或以上，則連生存也成疑問！這些企業捱了半年動亂，好不容易到12月，以為節日假期會吸引遊客為零售、餐飲、酒店業帶來極其需要的聖誕禮物，殊不知希望被又一城的「火樹」及重燃的暴力行為燒毁。踏入2020年，一樣失色的農曆新年及疫症，成為壓垮蝕錢生意的最後一根稻草。

疫症最後稻草 30萬人勢失業

所以近兩周多了許多關於業務收縮的報道：上市連鎖店、食肆及零售商，遍及各行各業，由化粧品、時裝、傢俬、金飾店、鐘錶行，到粥品店、酒樓、茶餐廳等，都要求員工「八折出糧」及放無薪假、甚至把分店「暫時休業」，寧可蝕租金但省下「燈油火蠟」及時薪。兩間航空公司亦已開始裁員和放無薪假。隨着遊客大減，水盡鵝飛，某些高級酒店入住率更跌至僅得單位數！

很多營運經驗豐富的企業家表示，現時環境比沙士還差。以飲食業為例，在沙士時期收益收縮14%，本港食肆數目由10,700間大跌至少於9,000間，行業失業率亦大升至15.7%。如今，經過6個月的社運影響及外地對港的旅遊警告，去年第四季業界收入按年已下跌了14%，最新失業率亦已逼近6%。加上眾多取消了的宴會、團年飯及春茗，晚市生意也少了5成以上，飲食業的失業率由現水平倍升絕對有可能。失業率將倍增至8%以上，逾30萬人丟飯碗，職場哀鴻遍野。

面對斷崖式的萎縮，失業率會急速惡化。筆者去年8月已預計，整體失業率將升至6%。按最新情況，筆者相信失業率會由1月的3.4%躍升至沙士時的8%左右，逾30萬人會失業﹗而財政實力較弱的中小企將首當其衝。須知本港34萬家中小企對就業貢獻強大，提供了130萬職位，佔私營市場打工仔的45%，而最近兩個月的「中小企業務收益動向指數」，已跌至紀錄以來最低﹗

暴力攬炒 疫潮縱過也難倖免

令人惋惜的是，就算疫情改善，裁員潮亦難逆轉。因為信心及財政透支了的大小企業，仍要面對因9月立法會選舉而勢將重回本港的暴力、罷工等「攬炒」行為。

營商環境超過一年仍沒改善，傷害了香港「文明社會、法治之都」的金漆招牌，跨國企業勢收縮在港規模，而管理人員亦會因社會不穩而撤走。外派人力資源顧問ECA International最新報告顯示，香港在東亞區最適宜外派僱員居住地點的排名急速下跌52位，僅列93，被首爾及台北等超越。報告指，香港排名下跌幅度前所未見，主因為社會政治形勢持續緊張，對外派僱員的日常生活產生負面影響，其中包括自社運開始的交通設施受損和犯罪率上升。當本地及國際企業收縮業務，相關的所有行業亦要減人手，骨牌效應會影響電視、報業、宣傳廣告、商業設計等服務。

凡事口號化仇恨化 細節藏魔鬼

「攬炒」之路走了8個月還未停，當然政府在一些重要政策上的無能失職要負上主要責任，但席捲全球的民粹主義，將事情簡單化、口號化、挑動仇恨的顏色革命政治思維，肯定也扮演重要角色。

如香港抗爭者口號要求「時代革命」，即換掉整套社會制度。但我城在多個涵蓋近200個地方的國際評核中都名列前茅：生活及經濟最自由的城市、最長壽的人口、人均收入第15高、最高效的醫療體系、法治指數排名12、領先英美日的教育制度、更在聯合國發展指數中名列第4，大幅領先排名15的英美。無論如何，特區政府做得並不完美，一定要改進，但罪不至死。反而，大聲吆喝要推倒重來的政客，到現在還沒提出怎樣幫港人添壽、添財、添智、添法治的鴻圖大計，好讓我們看看值不值得為這「更美好的將來」而犧牲今天已甚美好的香港。

諷刺的是，他們極力主張的「大罷工」已見成效，因為愈來愈多人不止在某一天不上班，而是很久很久也不會有班可上！而當全民受疫情所困時，仍有政客沉溺鼓勵醫護人員罷工，更默許暴力，沒有譴責公立醫院和指定診接連受到汽油彈等襲擊，在國際標準下，這又是否文明社會所為？

好聽但不可行方案 港人如上癮

香港是個獨一無二的地方，國際流通程度舉世無雙。打風關窗、抗疫「封關」驟耳聽是極其簡單、易吸收的主張。但現實世界偏偏不可事事簡單化：相信父母們都試過叫孩子不打機多讀書、早睡早起多做運動，明明是為孩子好，但不知又有多成功呢？

香港的邊境以人均計是全球最繁忙，其中機場是全球第3多乘客使用。2018年所有口岸合計約有3.15億人次過關，當中估計近6成是港人出入香港。當每日有近25萬港人進及出我城時，一句「封關」容易，但是否就不准這每天25萬港人回家呢？還是我們每天要隔離等於一個大埔的人口？封關又會不會引起「逃港」及「來／回港」潮，從而引入更多已感染的病人？封城、封省在內地可行，但在普通法地區是否合法合憲，又會否引起司法覆核呢？而且，新冠病毒感染者可以無甚表徵，那麼以每日近25萬港人回港計，加上多天潛伏期，其實社區感染已成定局。那麼，更安全有效的做法，是否直接進行社區隔離呢？

港府處理郵輪事宜 比日專業

早幾天，新加坡貿工部長的錄音，除了揶揄港人搶口罩囤物資表現「低能」外，更重要地表明，獅城根本沒有能力為市民找到足夠口罩，而該國又沒有像香港般，停課及政府部門特別上班安排大力壓低社區接觸，這亦可能是其感染人數及比率較香港高的原因之一。

有研究指全球的口罩產量是每天4,000萬個。這個連供給最需要口罩的6,000萬湖北人口也不夠，遑論星洲或香港。事實上經過多星期的全球搜集，香港各界也集合不夠740萬個、供港人一天用一個的需求！所以，實事求是的做法是盡量避免近距離接觸，採取停校等積極措施，減少染病機會之餘，又能節約口罩留給前綫工作的人員。

在上周二公布的財政預算案，新加坡準備了357億港元來應對疫情，這包括每人558至1,674港元的現金劵。而這些開支會導致23年最高的赤字，等於GDP的1.5%。本港預算案也將出台，相信政府的支援會更加巨大；但可以肯定換來的，就算各方面做法也做得更好，是100%的噓聲。

早前香港處理疫船可謂清脆利落。相對於停在日本的鑽石公主號，讓感染人數大升至近700人，香港的專業及人道手法有目共睹，但只在乎簡單口號的人，誰又會想一想事實對錯呢？

想由國際都會 變回小小漁村？

沒有了國民及外國遊客及投資，國際大都會香港不能從外來機遇賺錢，只能塘水滾塘魚，740萬人服務740萬人。可惜面對「為自己美好將來而時代革命」的年輕人，是（1）缺上流力之餘更會面對愈來愈大的下行力。因為客源只有740萬，而在未來20年更有3成人口變成退休一族，消費將大減3至4成；（2）我們幾乎一切生活所需都是入口的。要付這龐大的帳，對沒有天然資源的香港，只能靠出口服務。當沒有人來港享用服務，那為了保護港元滙率不用大幅貶值，便只好「賣得幾多使幾多」節衣縮食了。

我們的未來不是可以隨便衝動決定的兒戲事情。若我們花多時間為子女張羅教育、研究強積金投資、為家人上網查找健康資訊，那我們更需要問鼓吹攬炒的人，毁港以後怎樣重拾全世界支持，得以重建一個更成功的經濟和社會。在答案出現之前，我們亦應同舟共濟、萬眾一心，不分你我，政治要求以外，也要專注實際可行的利民政策，堅決反對傷害社會及經濟的任何「好聽」口號，幫手重建家園。

▲ 面對斷崖式的萎縮，相信失業率會由1月的3.4%躍升至沙士時的8%左右，逾30萬人會失業，而財政實力較弱的中小企將首當其衝。（資料圖片）