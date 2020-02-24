穩民心齊抗疫 派錢須快而準

新冠肺炎肆虐下，全城市道冷清，店舖提早關門，鬧市行人疏落。財政預算案周三將公布，政府正思量在疫情下如何提振和穩人心，政黨都力主全民派1萬元。派錢是最直接有效，但須派得快而準，切勿拖拉，以免好事變壞事。

3黑天鵝夾擊 紓困回應訴求

預算案出爐前，派錢成了最熱門的議題，因當前經濟形勢嚴峻，訪港旅客大減至日均不足3,000人，市民怕外出消費被感染，減少消費，令本已陷入寒冬的零售業急墮冰封，裁員結業潮消息連日不絕於耳。

財政司司長陳茂波今次撰寫的預算案可能是歷來最難做，因本港經濟在過去一年遭三隻黑天鵝夾擊而受重挫，先是中美貿易戰升級，繼而發生反修例風暴，全年錄得1.2%負增長。詎料兩者剛稍為緩和，疫情卻突然爆發，加大經濟下行壓力。

港府去年推出四輪合共逾680億元紓困措施，上周立法會再通過撥款300億元成立防疫抗疫基金，疊加政府稅收和賣地收入大減，陳茂波已預告財赤勢破紀錄，外界估計財赤逾700億元。

在經濟嚴峻的關鍵時刻，坐擁逾1.1萬億元財政儲備的港府，更須善用來挽救經濟，並快速有效地回應社會訴求。

面對經濟前景不明朗，相信派錢是最能振奮及穩民心，因疫情令全港市民收入和生活大受影響，派錢既可幫補基層買防疫物資，亦可助開工不足和被裁員工應付日常開支。

公帑應使則使 確保審慎理財

當局若派錢，須派得快及精準，更須汲取之前「離地」教訓，盡量簡化行政手續，省卻不必要的繁文縟節，令錢盡快到市民手上，切勿重蹈前年派4,000元時行政手續煩瑣的擾民、拖拉逾半年錢仍未到手的覆轍。

在當前經濟不景氣和疫情衝擊下，派錢只是非常時期的非常手段，絕不能恒常化，亦避免民粹政黨為了選票從旁推波助瀾，影響我們長期建立的穩健理財哲學。港府丶政界有心人以及港人，都應汲取歐洲一些福利主義國家財赤大增而導致債務急升，從而動搖整個國家丶地區的經濟基礎，結果經濟長期陷於衰退，民生經濟苦不堪言。所以政府在派錢的同時，還要保持審慎理財原則，確保公帑應使則使，用得其所。

責任編輯：張志堂