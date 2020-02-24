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陳易希免費分享綫上教學平台 助學校「停課不停學」

行政人員版 04:00 2020/02/24

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因為疫情影響，全港中小學同幼稚園仍然停課，唔少校長同家長都希望為學生、子女做到「停課不停學」，但係部分學校或者未能即時提供完備嘅網上教室。黛安知道，綫上學校平台「校家角」決定提供100個名額，送畀中、小學及幼稚園喺停課期間免費使用，為期半年。

「校家角」嘅創辦人，原來就係「星之子」陳易希，佢話「校家角」設有多項功能，包括發布教學影片、校園新聞、對話聊天室、電子通告回條及校園電視台等，畀學校、家長、教師和學生可透過手機、平板電腦及電腦溝通，「例如老師可以將教材、家課、通告上載到程式入面，學生可即時收到並下載，喺綫上完成功課後重新上傳遞交。」

陳易希話，明白疫情對學校、師生喺教學上造成一定困難，唔少老師要自行製作網上教材，再嘗試從不同途徑發放，惟缺乏整合易混亂，所以想到可將功能「一體化」嘅「校家角」畀有需要嘅學校使用。

加州天地幼稚園就係平台嘅使用者之一，校長文敬群話學校喺停課期間，曾為老師拍攝教學片段畀學生可綫上學習，但呢個方法未能讓學生交功課，校方亦難以評估學習程度。

文校長仲話，校方一年前起使用「校家角」，學校同家長嘅聯繫比以前更緊密，包括向家長發布電子通告及家課，學生如有疑問，亦可透過聊天室同老師實時通訊，所有教務都可統一處理；加上毋須展示任何個人資料，令校方及家長可安心使用。

本文轉載自《晴報

陳易希（左）及加洲天地幼稚園校長文敬群，介紹「校家角App」予有需要學校，支援「停課不停學」。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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