疫情持續，朋友雲尼來電訴苦：「悶得要命，已經一星期沒外膳，中午就是吃湯米粉，晚餐不是蒸蛋就是罐頭沙甸魚，很掛念日式料理。」

「日式料理不難做，步驟都很簡單。」我說。

「料理需要點耐性，這就是我天生所缺乏的。」她埋怨道。

「不如你在家做鹽燒鯖魚吧！做法很簡單。」我建議。

「對你來說簡單，我則不然。」她不同意地說。

為了安撫她的情緒，我決定隔空教授：「急凍鯖魚，在超市或凍肉店也不難找到，一尾才是三十元左右。買回來後，先解凍，然後，用廚房紙吸乾水份。醃料主要用兩茶匙味醂、一茶匙鹽及適量胡椒粉，將醃料均勻地塗滿魚身，較多放在魚肉的一面，醃約十分鐘。然後，將有魚皮的一方𠝹兩刀，放入二百度焗爐焗十分鐘即可。食用時，可加少許檸檬汁。」

「鯖魚很健康嗎？我見你經常吃。」雲尼問。

「鯖魚是奧米加三豐富的魚類之一，每一條魚柳，約一百克，已經有一千毫克的奧米加三，另外，它的分量剛好有二至三份肉類，剛好是每人每餐肉類所需，只需配以一碗飯和一碟菜，便是均衡的晚餐了。」

「如果沒有焗爐也可以做嗎？」她再問。

「當然可以，簡單一個平底鑊煎也可，用半茶匙油抹勻整個鑊，先煎連皮的一面，讓魚油釋出才煎另一面，效果更佳。」我說道。