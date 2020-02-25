中國不少城市這周才算較正式復工，以上海為例，明顯是早班交通差不多已回復過往工作日流量。公共交通統計方面，之前兩周「假上班」日子，地鐵、火車、機場人流都只是過往同期兩成，現陸續回到五成。

復工這兩天，職場最大的問題是如何安全地解決午飯。由於仍偏向不聚眾食飯，所以較流行是叫外賣，而食店現在推廣的是無接觸式取貨，即送到你公司某指定位置自取，以防人傳人。公司同事間亦是各自拿了飯餸分開進食。

最為打擊的是餐飲業和零售。多家名牌運動品店關了一半，朋友的書店，開的話一天賣一本書，都要發出眾籌求生通告。餐飲業為救亡，主推的是外賣套餐，說一個晚上就得一枱客。看到不少高級貴價食肆近日廣傳的外賣餐單，由花膠火鍋套餐八百八十八元（人民幣，下同）到精品意大利餐九百九十九元都有。米芝蓮星級菜館都要搞外賣。

雖然說要復工，但仍然有一部分回城未夠十四天的，還要在家中隔離。

上海在這方面的封閉式管理就執行得較嚴，全部住宅小區盡量收窄得一個進出口，保安嚴格把關。回來時測溫、登記，資料上傳網站。禁止其他外來人入小區，隔離天數未夠的不容外出。不是小區而只是單幢樓宇的話，則派有志願者去做看管及登記。中國街道居委會辦事，有一樣要信的，就是政府有命的話，必然是只有做得過頭而不會鬆懈。

因為街坊組長們長期的邏輯是有權都會用盡，這邏輯在落後的小村中，就會釀成暴力執行。在上海文明一點，不過現在保安阿哥和街委阿姨顯然是生活中最掌大權的人，而非你公司的老闆，因為就算老闆叫你返工，但門口保安都可禁止你外出。