AI雙刃劍 需立法監管？

歐盟正草擬有關人工智能（AI）的立法，外界尤其重視人臉辨識技術的監管問題。人工智能科技的應用日漸廣泛，但還需各地政府考慮如何監管，以免被濫用或誤用。

歐盟委員會最新發表的白皮書提出數項如何監管人工智能的建議，包括讓數據更具代表性以減少偏見、要求各大機構保留系統研發的詳細紀錄、清楚告知民眾他們是否與真人或AI接觸，以及讓歐盟以外地區研發的系統符合歐盟標準。不過，白皮書並未提出如何監管人臉辨識技術，全文中只被提及4次，當中3次是在備註中，僅指不應用以打壓言論及集會自由。

AI「道德」準則 取決設計者

專門研究AI的學者Stephanie Hare對白皮書未監管人臉辨識技術表示失望，認為此舉等同默許成員國各自監管人臉辨識技術，而各國對此類技術的道德和合法性有不同意見。

人工智能科技發展一日千里，應用愈趨廣泛。以較有爭議的人臉辨識技術為例，其可以應用於醫療，澳洲麥覺理大學學者早在2017年已研發一種AI工具，透過分析人類臉部偵測其健康情況。據軟件公司Allerin，AI技術可比醫生更早診斷出病人患病而救人一命，但同時強調科技是一把雙刃劍，因為AI的「道德」來自其人類設計師為其設下的準則。

Google行政總裁Sundar Pichai上月曾呼籲各地政府監管AI，指敏感技術不應用來進行大規模監控、或侵犯人權。如何監管則是個難題，Google、微軟等科企已推崇自己的AI道德準則供各地政府參考，包括重視保護私隱、及減少人為偏見，但也有意見認為監管準則不應由企業主導。

人臉辨識技術 各國政策不同

部分地區已自行推出政策限制使用人臉辨識技術，例如瑞典政府允許執法部門用人臉辨識技術來識別疑犯，但禁止在學校內使用。美國三藩市議會更在去年以8比1大比數通過一項全禁人臉辨識技術的議案，禁用者包括該市的執法部門，一大原因是為預防系統中的人為偏見帶來的種族歧視。

本港一直積極推動智能燈柱，但其收集數據的方式、及數據的用途等，曾引起疑慮，其攝影機亦一度被質疑具監控功能，而在去年反修例示威期間屢遭破壞。多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會去年12月表示，會尋找替代攝影機的方案，例如光學雷達、熱能探測器等。

隨着人工智能科技的應用及滲透更為廣泛，其帶來的社會爭議或更為激烈。若要確保其真正用得其所，實有必要就如何監管進行廣泛和深入的討論與諮詢。

▲ 本港積極推動智能燈柱，但收集數據的方式及用途等曾引起疑慮。（資料圖片）