抗疫雙城記 星最怕變「香港2.0」

新冠肺炎疫情仍未受控，在大陸以外，日韓的爆發最嚴重，意大利急升至第三，隨後的就是新加坡及香港。香港與新加坡素有瑜亮情結，常互相比較，但在今次疫情中，香港輿情厚星洲而薄香港，就算有新加坡政府部長嘲港人「白痴」搶廁紙，本地不少網民都傾向讚捧新加坡，以踩林鄭政府，成為今次疫情的另一風景綫。

星對華客「全面封關」 病毒仍肆虐

新加坡防疫措施受本地網民稱讚，皆因新加坡早在1月底就對中國旅客「全面封關」，是繼北韓、俄羅斯後全球第三個，對比下，香港遲遲沒封關，自惹網民質疑；另新加坡政府受讚的是全民派罩，每個家庭獲4個，林鄭政府卻要市民周街排隊撲口罩；還有新加坡總理李顯龍的電視講話甚得港人心，他對國民的驚恐展示同理心，並詳解今次病毒與沙士的不同，以及如何有效防疫，這番講話確是有人情味及起安撫作用，遠勝港府官員的冷硬言辭。

經歷反對逃犯條例修訂風波的香港輿情，對港府不信任和不斷針對，不難理解，但新加坡卻有苦自己知。或許是運氣不夠好，縱然對大陸人全面封關，病毒仍儼如無孔不入，令新加坡確診個案截至周日，已達89宗，還高於香港的74宗。而新加坡政府每戶派4個口罩，杯水車薪，李顯龍要呼籲國民珍惜口罩，沒生病就不必戴﹔該國貿工部長陳振聲在與商界的內部講話中，更直白地說，向國民派口罩只為讓大家感安心，若如香港特首林鄭月娥出席記者會也戴口罩，每個人都戴，政府庫存一日少500萬個，他擔保新加坡醫療系統會崩潰。

至於香港人在搶米、搶廁紙之時，新加坡亦同樣發生，外媒報道坡人搶紙巾、搶糧油食品，甚至避孕套亦搶購一空，最後在李顯龍保證「有足夠商品供應」，並籲國民提防「恐懼比病毒本身更具殺傷力」，搶購潮才稍息。新加坡與香港在疫情陰霾下，都是蹣跚前行。

星部長罵港人白痴 實叫坡人醒醒

同樣惹人側目的是貿工部長陳振聲有關香港的講話，他叫國民不要「有樣學樣」（monkey see monkey do），學香港人般「白痴」（idiot）搶糧食及廁紙，「如果真的吃那麼多飯和即食麵，肯定腸胃炎」，他呼籲坡人不要讓自己變得那麼「醜怪」（disgraceful）。他看似在罵港人白痴，實際上是要警誡坡人，這因新加坡沒有香港的幸運。

陳振聲說話的核心在於：香港即使表現低能，亦不會影響其經濟地位，皆因香港背靠中國，無論如何外商仍會與香港做生意，但若新加坡方寸大亂，不夠鎮定，外人對該國就會沒信心，不敢與新加坡貿易，那病毒未殺死新加坡，新加坡已被自己的行為殺死。新加坡不能夠短視，不能只關注疫情，更要前瞻地研究疫後如何重建經濟及取得有利地位，他認為香港就不懂這樣想。

陳振聲在星洲政壇舉足輕重，人民行動黨去年初選定李顯龍接任人前，他是3個呼聲最高的候選接班人之一，對新加坡成功秘訣，以及一路走來的辛酸深有體會。新加坡政府一直覺得，該國必須比香港更努力，才能生存，皆因香港有大陸做靠山，新加坡則無。

港有中國靠山 可坐以待「幣」

香港在1997至2003年歷經禽流感、沙士重創，股市、樓價下挫5、6成，新加坡受創亦不遑多讓，但沙士後，香港靠大陸自由行，零售、旅遊急速反彈；中資企業受中央鼓勵蜂擁到港上市，撑起香港金融中心；外國企業因開拓大陸市場，又或內企要走向國際，都在香港建立橋頭堡；香港可以坐以待「幣」，不用辛苦爭取，金錢都湧向港人。

陳振聲作為貿工部長，更深知新加坡在沙士後如何打拼才有今天。新加坡政府主動到各國敲門，勸誘簽訂自由貿易協議，為新加坡撬開一度又一度的商貿之門；亦到全球要走訪大企業，為他們度身訂造，提供各種土地、稅務、人手培訓，吸引他們到星洲設廠；利用政府基金投資，吸引外企到新加坡上市；用管理新加坡政府基金，以吸引外國金融機構到星洲設點；又用大額資助，誘使外國生物科技公司設研究基地；甚至冒着國民反對，用開賭吸引外資在星洲建賭場及附屬的主題公園、會議展覽中心，為說服國民開賭必要性，新加坡國父李光耀甚至要抬出父親是病態賭徒的辛酸史，表明他對賭場之恨，但為了新加坡的未來，亦不得不贊成興建。

一小撮人白痴 足累死一個地方

陳振聲說：「只要一小撮人行為表現像白痴，就會累死新加坡，扼殺未來生意機會，所有國家都可表現得白痴，唯獨新加坡不可」，這番感慨正因新加坡的生存全靠辛苦建立的金漆招牌，金漆招牌建基在國際信任，若失去國際信任，新加坡就玩完。

新加坡政府最自豪的是，新加坡一切靠自己，它最感無奈的是，一切惟有靠自己，沒有人會幫你，他們對香港背有大陸靠山的「好命」，可說是羨慕嫉妒恨。

明白新加坡官員這種心理，才能更了解為何香港遭到反修例風波重創，企業、資金、人才由香港流向新加坡，該國成為受惠者時，李顯龍亦沒有表示高興，反而多次發聲批評香港反修例運動，認為香港示威者只是想羞辱及推翻政府，他提醒港人，香港不是一個國家，必須遵守一國兩制。此因他充分明白香港在自毁長城，香港一切都是靠大陸而來，沒有了大陸支持，它必然崩潰。

香港若崩潰，新加坡短期雖在經貿上必然受惠，但李顯龍擔心香港「反政府」病毒會傳到星洲，正如他去年10月時說，如果新加坡發生香港近期的事（街頭示威暴亂），別人對新加坡的信心會被摧毁，新加坡肯定會完蛋。李顯龍最怕的就是「今日香港，明日星洲」，新加坡變成「香港2.0」。

港反修例亂局 星恐傳染國人

現在的香港人敵視政府、用暴力反政府，在去年今日相信香港人及李顯龍都不會信，但事實卻是堅持和理非的港人恍如一夜之間變心，在反修例風波中指摘港府是暴政、警察「濫捕、濫殺」，更不反對用暴力、汽油彈攻擊政府；他們完全漠視美、加、德三地著名智庫合作的「全球人類自由指數」，早前公布的報告指香港在2019年的總排名是全球第3，勝過眾多民主政府，當中細項的香港警察可信度則在全球排第6，比加拿大、日本好，當然亦遠高於20名不入的美國。

對民意如水可急劇變幻，李顯龍是深有體會的。伴隨着2011年全球因中東苿莉花革命而吹起的反政府浪潮，一向溫馴的坡人對政府的不滿亦升溫，人民行動黨在該年大選的得票率只得60%，創新加坡獨立以來的新低。李顯龍深知香港再亂都仍有北京震攝、收拾亂局，但若新加坡政府因人民不信任而導致政治不穩，不單政經、社會受創，更可能惹來兩大鄰國馬來西亞、印尼唾涎，又或亞洲兩大霸主美國、中國插手該國，培養政治代理人，如此星洲將淪為大國戰場或附庸，這都不是它能承受的，新加坡沒有政治混亂的本錢。

群雄環伺 星沒政治混亂本錢

李顯龍在2015年大選為人民行動黨收復失地，得票率回升至70%，但這極可能是他最後一次為該黨披甲，任期結束後他將退休。由李光耀到李顯龍，李家恍如新加坡的定海神針，李家權威加上坡人較順民，維持了新加坡過去55年的穩定，該國在明年4月前必須舉行大選，李家的淡出將帶來甚麼變化？未來新加坡若有不穩，誰來壓場？

新加坡官員在評論香港反修例風波、對抗新冠疫情，都不斷強調新加坡的穩定，正因該國不能沒有穩定，退一步就可能玩完，而這個挑戰正冒出水面。

▲ 新加坡貿工部長陳振聲叫國民不要學港人般「白痴」（idiot）搶糧及廁紙，他看似在罵港人，實際上是要警誡坡人，因新加坡沒有香港的幸運。 （資料圖片）