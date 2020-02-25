內地疫情現拐點？ 勿鬆懈「衰收尾」

經過約兩個月奮戰後，中國疫情初步受控，且如總理李克強所言，出現了積極向好勢頭。在這新形勢下，防控策略可稍作調整，以減輕疫情帶來的損失，前景如何值得探討。

疫情向好之說，是基於數據的：新增及現存確診人數、疑似病例及醫學觀察人數等，都已形成下降趨勢，當中波動多是來自一次性因素，而不致影響大趨勢，進行了兩周的逐步復工亦未引來新的疫例爆發。

全國爆發峰期過 多地確診歸零

以上是全國性趨勢，重症區湖北的情況亦如是，而湖北省內除武漢外其他地區的情況亦見好轉，之前出現爆發的孝感、黃岡區已平靜下來。按上述情況可得出以下觀察：

（一）最根本者是爆發峰期已過拐點已出現，情況初步受控且正日漸改善。

（二）新增確診人數若持續下降至零，將達致初步解除疫情。此數據已由數千跌至數百。

（三）現存確診人數乃由累計確診人數減去出院人數（包括治癒與死亡的）所得，顯示了醫療系統所承擔的壓力及疫症「存貨」，若跌至近零且持續，則表示疫情全面解決。此數據現已見頂回落，預料很快會降至5萬下，目前以每日約2,000的幅度減少。

（四）現有疑似病例及醫學觀察人數乃新增確診人數來源，其持續下滑保證了新增確診人數下滑。從上述各項看，全國疫情很可能在3月底前初步解除。

（五）在湖北以外地區，每天新增確診人數幾十，死人個案幾宗，故可以說已初步消除疫情。事實上有不少地區新增確診人數已為零。疫區只在湖北，過一段時間更可能只在武漢，故疫情已基本上由全國性變為湖北的地區性問題，乃重大的根本性變化。

湖北省外地區 有序復工保出口

中央一直密切跟進抗疫工作，最近再於20日召開政治局會議，在公布確立了幾點：

（一）習近平的「親自指揮、親自部署」角色。

（二）抗疫取得「階段性」成果，但拐點未到，故仍不能放鬆。

（三）各地區要採取差異化防控策略，要打好湖北及武漢保衞戰。

（四）建立與防疫相適應的經濟社會運行秩序、要有序復工復產、人流物流及資金流要有序轉移、要保全球供應鏈及出口方面的重點企業。

以上各項有對有錯。首項過於強調個人，與中央提出的管治現代化改革相違，應建立者是常規化體制化的應急系統。指揮及部署等較具體工作應交由新成立的領導工作小組執行，中央高層只宜對形勢作總判斷及策略大方向，作原則性指示。

防逆反思維 指抗疫「過激」恐誤導

次項對形勢的總判斷過於悲觀，與筆者前述分析大異。如按「拐點未過」說推理，目前新增確診人數等指標下降，只屬波動而非趨勢，稍後還會有顯著反彈後才會出現拐點。這種前景非常嚇人，好處是有利維持社會警惕。

（三）與（四）項則屬正確策略：由於疫情已局部化限於湖北，其他地區理應加快有序復工步伐，按各地實際情況及需要適度地逐步放寬隔離措施。出口重點尤應保障，從而維護中國的全球供應鏈地位。有德國報道指該國約三分一企業，包括抗生素等藥物生產，已受中國疫情影響。即使在湖北、武漢等重點疫區，對重點項目及企業、出口產能等都應盡力支持復產。

與此同時，必須關注在內地新出現的針對抗疫逆反思維，主要是批評所謂「過激」行動。有科技日報文章批汽車及馬路過度消毒，要科學防疫﹔又有某官媒總編反對封人家門戶及警察帶走路人等，指要依法防疫。實際上這些言論都不科學、不依法，更有誤導群眾助長抗拒防疫措施行為，應予批判。正如另一內地刊物《半月談》指出，有些地方重開餐聚、趕集等群眾聚集活動，令人倒抽一口涼氣。陝西官方則發文告誡群眾目前還未到放鬆時候，確是有識之見。

中央的態度如前述會議公布所示仍十分審慎，只要求逐步復工復產及理順相應的要素流動，並未說可以恢復聚眾性消費。這理應放到最後，到確認已接近全面解除疫情時才可復常。內地有些地區已見零新增確診人數，但全國一盤棋，還有湖北重疫區和廣東、浙江等相對較多確診地區，若一放開出現交叉感染便前功盡廢。

此次抗疫已起步較慢「衰開頭」，切勿又因過早放鬆而「衰收尾」。

▲ 內地新冠肺炎疫情看來初步受控，新增及現存確診、疑似病例等數據已呈下降趨勢。圖為武漢市第一醫院重症監護室內醫生為肺炎病人診治。（新華社圖片）