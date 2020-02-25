果斷阻病毒輸入 港防新一波疫情

環球股市昨大跌，因新冠肺炎（武漢肺炎）在多國蔓延並有失控迹象。各地政府須採取嚴格防疫措施，截斷病毒散播。本港亦要提防病毒從這些地區輸入，加重本地疫情，港府昨晚宣布向南韓發出紅色外遊警示，禁止非港人從南韓入境。

韓意警覺不足 環球股市大跌

南韓和意大利等疫情擴大，拖累環球股市，韓股大跌3.87%，歐洲股市尾市跌逾4%，港股收報跌1.8%，道指曾跌逾3.4%。

環球股市大跌，皆因疫情愈演愈烈，多國政府初期都掉以輕心，沒對來自高風險地區的旅客採取嚴格入境管制，直至「鑽石公主號」郵輪及日本本土爆發、南韓確診數字一周內大增近26倍至833宗、意大利確診219宗後在12個城鎮實施封城，市場才驚覺疫情在隱形病人播毒下，已廣傳多國並在社區大爆發。

鑑於韓日意的確診個案大幅超過香港，尤其南韓，港府昨晚宣布向南韓發出紅色旅警，不許非港人從南韓入境，並對從南韓入境的港人實施14天醫學監察，到過大邱市高風險區的更需接受強制檢疫14天，務求堵截病毒從南韓輸入，避免出現社區爆發。港府同時建議從日本、意大利入境本港人士，留在家中14天。

港府今次出招絕對需要，因外地疫情來勢洶洶，之前對從內地入境人士實施管制被指遲緩，以致一些隱形病人進入社區播毒，至今未受控，若再加添從其他地方傳入的散播，將不堪設想。

港人暫免外遊 各地從嚴防疫

各地疫情每天在變，港府必須每日檢視現行做法是否足夠，是否需加強。即使港府未禁止入境，但來自一些疫情高風險區的旅客，亦須提高檢疫安排，集中在某區過關，並逐一量體溫。

港人當然亦須自我警惕，沒必要盡量避免外遊，特別是一些爆疫地區，即使是公幹，亦要全程戴口罩，回港後亦宜自我隔離。

各地政府方面，亦要汲取武漢、日、韓等教訓，採取更嚴厲措施，將感染人流交往減至最少，例如武漢實施封城後，在湖北以外地區的新增確診人數持續下降。意大利正實施類似武漢封城措施，封閉北部多個出現確診個案的城鎮，不許市民進出，旨在阻止病毒在國內甚至歐洲散播。

港府和各地政府都應從嚴防疫，採取果斷措施，市民亦要作出配合，力遏病毒繼續在全球散播。

責任編輯：張志堂