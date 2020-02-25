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拐點是甚麼 疫情怎才算平息？

港聞版 2020/02/25

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目前內地疫情還未到拐點，即使出現拐點也並不代表是疫情結束。

專家解釋拐點是指疫情走勢出現轉向，即疫情只是去到最高峰、開始回落；要疫情結束，還要按14天潛伏期計，等到連續2個14天（即28天）沒有新確診，

...

欄名 : 知識庫

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