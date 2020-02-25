拐點是甚麼 疫情怎才算平息？ 港聞版 2020/02/25 分享： 目前內地疫情還未到拐點，即使出現拐點也並不代表是疫情結束。 專家解釋拐點是指疫情走勢出現轉向，即疫情只是去到最高峰、開始回落；要疫情結束，還要按14天潛伏期計，等到連續2個14天（即28天）沒有新確診， ... 欄名 : 知識庫 相關文章 武漢半解封領導未同意 通告4小時撤回 今日 武漢半解封領導未同意 通告4小時撤回 中小企面臨5難關 開工率僅30% 今日 中小企面臨5難關 開工率僅30% 防疫也要保經濟 分階段復工 今日 防疫也要保經濟 分階段復工 醫管局前CEO：病毒全球大流行 今日 醫管局前CEO：病毒全球大流行 防疫意識弱 日韓確診續飈 今日 防疫意識弱 日韓確診續飈 最新專欄文章 更多 6人類冠狀病毒 2種致命性高 2020/01/10 6人類冠狀病毒 2種致命性高 經顱磁刺激 打通任督二脈 2019/04/30 經顱磁刺激 打通任督二脈 4類入侵性乳癌 「三陰性」最難醫 2019/03/18 4類入侵性乳癌 「三陰性」最難醫 甚麼是法洛氏四聯症？ 2019/03/08 甚麼是法洛氏四聯症？ 疫情 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入