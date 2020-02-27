從民生用品搶購潮 看投資未雨綢繆的重要

新型冠狀病毒肺炎疫情尚未完全受控，普羅大眾無不人心惶惶，對各種疫情相關的消息皆十分關注。早前有消息指因為中國受到疫情影響，部份產業會延遲復工，貨物運輸及檢疫也更為嚴謹，或會影響香港進口的貨量，令部份日用品及糧食等出現短缺。

普羅大眾因害怕家中的日用品儲備不足，為求安心而四出搶購。結果，部份民生用品如衛生紙、漂白水、清潔劑、米、即食麵、罐頭食品等被瘋狂搶購，售價也因為求過於供而上升。這次日用品搶購現象，反映市民在日用品儲備不足的情況下，容易受到消息影響而做出恐慌性搶購行為，這對投資者也帶來了重要的啟示。

分題：投資組合宜納入避險資產

在正常日子裡，日用品並不受注視，但萬一有危機出現，就會成為市民爭相搶購的貨品。投資組合中的避險資產，包括債券、黃金及美元等，其作用就好像日用品，在無風無浪的日子並不起眼，但在市場恐慌時，就會成為關注的目標。例如近日市場憂慮疫情於環球擴散，最近美股曾跌逾3%，反而資金湧入避險資產，同期黃金及美元卻創下近年新高。如果投資組合中只得股票，荷包受損之餘難免心驚膽跳。相反，如果組合中股、債、金、匯並重，除了減低受恐懼心理影響作出錯誤決定，亦有助平衡風險與回報。



分題：短綫下調或是投資機會

再者，股市受疫情的影響，很多時都是快速而短暫的。以港股為例，在農曆新年假期完結後復市的首3個交易日(註1)，在恐慌情緒籠罩而累計下跌1,637點，跌至26,312點。但當投資情緒回復平靜後，港股在其後4日(註2)累積反彈1,181點，收復大部份跌幅。如果投資者能夠未雨綢繆，建立均衡的投資組合，除了有助抵禦市況波動，對進取型的投資者來說，短綫的股市下調或許是趁低吸納的良機。

因此，投資者在制訂投資組合時宜採取平衡、靈活的策略，例如納入部份避險資產，既可抵禦投資風險，亦可穩固投資信心，避免作出錯誤決定，甚至在市場出現恐慌時伺機而動。滙豐提供包括債券、保本投資存款等多元化的避險工具，讓有不同投資目標及風險承受能力的客戶能作出全面又靈活的資金配置：

債券除了提供穩定的利息收入外，債券價格亦有升值潛力，尤其是債券與股市的相關度一般較低，當股市下跌時，債券的潛在升幅有機會對沖股市風險。滙豐平台提供逾50種投資級別債券/存款證，包括不同地區、年期及貨幣選擇，最低投資額為1,000美元。了解更多：http://bit.ly/32umZt3

外匯市場上亦有低風險的投資選擇。保本投資存款是與匯率走勢掛鈎的保本投資產品，無論是看好或看淡，只要外匯走勢一如預期，有機會獲得較高潛在回報；即使外匯走勢不如預期，到期時亦最少可取回100%本金，有助發揮穩定投資組合作用。了解更多：http://bit.ly/2Ptmbix

受條款及細則約束。投資涉及風險。

（資料由客戶提供）

註1：即1月29至1月31日

註2：即2月3至2月6日