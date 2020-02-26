  • 26°C
香港時間 : 2020226日 (三) 11:26
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

中醫護目方法

副刊版 2020/02/26

分享：

因應肺炎的防疫措施，正規日校已停課數周，學生亦改為在家以網上學習形式學習，期望做到停課不停學。但青少年在家長時間觀看電腦或平板的發光屏幕，容易衍生眼睛疲勞，甚則痠澀不適、視物模糊等。以現時情況，大部分學生在未來數周，無可避免要經常使用電腦或平板，故以下會分享些護目方法，冀學生們要好好保護眼睛及視力。

要適度調節電子屏幕光度。我們時有早晚使用電腦，但日光或晚上室內光度並不相等，若電子屏幕光度固定不變，眼球便要經常調節進光量，以不斷適應不協調的屏幕及房間背景光度。建議日間時調節較光亮的電子屏幕；晚上觀看屏幕時，亦應開着室內燈光，調暗屏幕光度或使用黃光模式。即使已使用自動調節功能，但仍要留意實際光度，並應每45分鐘使用電子產品後，小休片刻，讓眼睛休息。

以中醫穴位按摩紓緩視力疲倦，其中建議養老穴及球後穴。養老穴為手太陽小腸經穴位，定位方法是將手掌面向胸，手腕背側的尺骨莖突橈側骨縫凹陷中為養老穴；球後穴則位於眼眶下緣外側，外1/4段與內3/4段的交界處。建議可早晚雙側各穴按摩1次，每穴每次按兩至3分鐘，力度以穴位有痠重感覺為宜。

此外，亦可以以食療保養眼睛。材料包括熟地5錢、杞子5錢、木賊3錢、淮山1 両、瘦肉200克、清水5碗。方法是先將瘦肉汆水，洗淨藥材，待水滾後加入所有材料，轉細火續滾煎煮1小時，加入適量鹽調味，食療一周服用1至兩次。平日亦可單獨焗服杞子杭菊花茶，亦可加強清肝護目作用。

最後，建議起居有常，不妄作勞，注意護目外，亦要多留意前周曾提及的心理健康。防疫期間勿輕言放棄，現況很快會雨過天晴。

長時間觀看電腦或平板的發光屏幕，容易衍生眼睛疲勞，甚則痠澀不適、視物模糊等。（Getty Images）

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

最新專欄文章 更多

防疫心態
2020/02/12
防疫心態
身體健康
2020/02/05
身體健康
新春防疫
2020/01/29
新春防疫
慈山一行
2020/01/22
慈山一行
運動手錶
2020/01/15
運動手錶
長期病 痛症 血癌 躁鬱症 關節痛

上一篇文章

愈分享愈有愛

下一篇文章

疫境下出外用膳 海濱餐廳之選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

安全大前提 逐步恢復政府服務
安全大前提 逐步恢復政府服務
專家樓論 - 財政預算案 睇實未來私樓供應
財政預算案 睇實未來私樓供應