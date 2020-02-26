新冠肺炎（武漢肺炎）真是考起好多人，首先考起各國政府的危機處理能力，結果日本、南韓統統「肥佬」！不僅不合格，而且仲嚇你一驚，沒想到她們可以如此離譜。

疫情也考起很多人的危機意識，多位專家如何栢良醫生等，天天在電台、在社交平台叫大家在這個非常時期，一定要做好兩件事：一、帶口罩；二、減少社交接觸，誰知不少人都當耳邊風，包括香港警察，一次又一次數十人的聚會，完全沒有半點危機意識，結果當中有人確診，多人要被隔離。如果在這個時勢，可以這樣聚眾，學校就不用停課！公務員就不用home office了！已經天天在提醒你，還要出這樣的亂子，為何不自律？

說到危機意識，倒要讚讚新世界集團的鄭志剛（Acheng），他是第一個財團向全世界蒐羅口罩的。特首林鄭說香港政府全球採購口罩失敗之際，Acheng已經捐贈近十萬口罩給基層巿民；當政府官員話，政府頂多可以在科技支援上支持商界本地生產，但原材料的搜尋卻「幫你唔到」！誰不知道現在原材料嚴重不足？沒有材料，生產甚麼？那邊廂，Acheng就宣布，已訂購兩部生產口罩機器及原材料，製作成人及兒童口罩，自己在香港興建無塵廠房，預備生產符合標準的外科口罩，每條生產綫每日產量預計達十萬個口罩，通過非牟利團體免費派發給基層巿民。你說，不能為巿民解困紓難的官員，還有面目戀棧權位嗎？

一場突如其來的疫情，讓我們看到太多真相，更看到林鄭團隊的千瘡百孔，古時有人說，疫症是上天的一張黑名單，要把壞人收拾，這包括收拾誰，大家心中有數。