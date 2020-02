新冠肺炎(武漢肺炎)真是考起好多人,首先考起各國政府的危機處理能力,結果日本、南韓統統「肥佬」!不僅不合格,而且仲嚇你一驚,沒想到她們可以如此離譜。

疫情也考起很多人的危機意識,多位專家如何栢良醫生等,天天在電台、在社交平台叫大家在這個非常時期,一定要做好兩件事:一、帶口罩;二、減少社交接觸,誰知不少人都當耳邊風,包括香港警察,一次又一次數十人的聚會,完全沒有半點危機意識,結果當中有人確診,多人要被隔離。如果在這個時勢,可以這樣聚眾,學校就不用停課!公務員就不用home office了!已經天天在提醒你,還要出這樣的亂子,為何不自律?

說到危機意識,倒要讚讚新世界集團的鄭志剛(Acheng),他是第一個財團向全世界蒐羅口罩的。特首林鄭說香港政府全球採購口罩失敗之際,Acheng已經捐贈近十萬口罩給基層巿民;當政府官員話,政府頂多可以在科技支援上支持商界本地生產,但原材料的搜尋卻「幫你唔到」!誰不知道現在原材料嚴重不足?沒有材料,生產甚麼?那邊廂,Acheng就宣布,已訂購兩部生產口罩機器及原材料,製作成人及兒童口罩,自己在香港興建無塵廠房,預備生產符合標準的外科口罩,每條生產綫每日產量預計達十萬個口罩,通過非牟利團體免費派發給基層巿民。你說,不能為巿民解困紓難的官員,還有面目戀棧權位嗎?

一場突如其來的疫情,讓我們看到太多真相,更看到林鄭團隊的千瘡百孔,古時有人說,疫症是上天的一張黑名單,要把壞人收拾,這包括收拾誰,大家心中有數。

撰文 : 張寶華

欄名 : NO ME TOO