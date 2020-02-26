一個主要電商平台公布了一月底至二月中，全國網購商品的十大名單（根據銷量、搜索頻率和轉發率，排除去口罩、消毒液及水果等必購品），可理解為疫情期間中國宅家庭的入貨熱門選擇。十大排名依次為：理髮器、口紅、瑜伽墊、打蛋器、睡衣、手機支架、吃雞神器、教輔教材、家用乒乓球訓練器和避孕套。在其他平台的榜單中，數據突出的還有麵粉、發粉等下廚食材用品，以至加熱飯盒，以及眼影。

就是說，宅在家的高需求用品，主要分為三類，一是下廚、二是健身、三是儀容。理髮器銷量升了約四倍，那麼大需求太容易理解，宅在家中的一半男性人口，經過半個月看來都受不了自己的頭髮了。

就算可外出，理髮店都未開門，因為大部分理髮店都是外地打工者經營，而且也要避免人群接觸。

麵粉、發粉、打蛋器等該是大家都開始習慣親手做麵條和焗麵包，確實，疫情中，最流行的宅家活動是做飯做食物，出了不少坊間廚藝大師（因要po相片上朋友圈）。這也解釋了吃雞神器以及雞胸肉的熱銷，因為以雞為主的餸菜，是較容易處理又不會太難吃的食材。另一樣新冒出來的是車厘子，說平時覺得較貴，但宅家沒甚麼消費不如就吃好一點。

比較好奇的該是榜中佔高位的口紅。在家還需口紅？有解釋說，這是女士們想在家保持儀容的最低限度投入，但也有說是該電商平台借機補貼促銷。不過最大可能，該是宅家的女士在消費相對平價的口紅中，能滿足到買維生用品以外的購買慾。反正這是復工及可破宅而出後的必備品。但現在就算可出行，都見不到嘴部啊！故此，現在另外流行的商品是用來化口罩粧的用品，包括眼影、修眉毛用品。