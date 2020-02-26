以前一聽到日本茶道即刻耍手擰頭，因一向不愛拘束儀式，後來因緣際會，跟鍾灼輝博士學日本香道，透過手工扒花，體會沉、靜、定的意境；親自體會過，才了解以前我避而遠之的花道、茶道、香道「三雅道」儀式，作用並非死板行為規範，而是一種內修心性的功夫。三雅道當然不是源自日本文化，但把它們昇華至藝術、於生活注入襌意的「道」，日本文化功不可沒。

日本文化未必屬氣勢磅礡類別，但其細緻和細膩，則不得不教人佩服，亦讓人很安心和放心。去日本旅行，試過獨自去，也試過結伴去，都很享受那種放心與安心。

而日本料理更可說是日本文化精神於日常的體現，注重食物之餘，亦重視器皿、刀法和擺盤，故日本料理在二○一三年被聯合國教科文組織列入世界非物質文化遺產。基本的日本料理器皿有：飯碗（瓷器或陶器）、湯碗（木器、木漆器或金繪）、筷子（木製）、平皿（用途頗廣，如可盛意大利麵）、丼（比飯、湯碗稍大）、小缽（放開胃菜或醃製小菜）、角皿（放魚用）、豆皿（放醬油、葱、薑等）和置筷器（將筷子置於碗或盤上是無禮做法）。在有要求的日本餐廳，每件器皿都是藝術品，上乘的日本料理，需要懷着欣賞藝術的心情去享受，這亦是對人家文化的尊重。

可惜，在香港見過一些暴發戶，於日本料理餐廳全程搖腿、放聲高談，在幽雅箏樂背景下突然破喉大嗌：「服務員！」，不尊重人家文化之餘，亦不尊重自己文化，令全場側目。暴發不是罪，但暴發後仍不注意相格，難免犯眾憎。

文化或多或少反映該民族的特色和精神，日本文化最令我欣賞的，反不是他們的三雅道或料理，而是他們有民族「恥感」，即但凡在外地令自己國家和文化蒙羞的行為，他們都很有意識不會做。這種「恥感」，是GDP反映和量度不到的東西，但絕對是精神文明的指標。究竟這種恥感是如何培養的？這是很有趣的學術課題。