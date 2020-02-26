疫情搭飛機須知 空少KOL分享機上衞生建議

新冠肺炎（武漢肺炎）已令航空業陣腳大亂，許多人的旅遊計劃也給打亂，但仍有不少人因公幹或特別原因需要乘搭飛機，不能避免，疫情下搭飛機有何注意事項？

無論大家是甚麼理由搭飛機，都必需要做足個人衞生及防禦措施

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