疫情搭飛機須知 空少KOL分享機上衞生建議 副刊版 2020/02/26 分享： 新冠肺炎（武漢肺炎）已令航空業陣腳大亂，許多人的旅遊計劃也給打亂，但仍有不少人因公幹或特別原因需要乘搭飛機，不能避免，疫情下搭飛機有何注意事項？ 無論大家是甚麼理由搭飛機，都必需要做足個人衞生及防禦措施 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 建築大師隈研吾又一力作 奈良公園溫泉旅館5月開業 2020/02/22 建築大師隈研吾又一力作 奈良公園溫泉旅館5月開業 盤點各國對港人入境措施及限制 2020/02/19 盤點各國對港人入境措施及限制 疫情蔓延旅程受影響 一文盡睇3大酒店網退款安排 2020/02/18 疫情蔓延旅程受影響 一文盡睇3大酒店網退款安排 疫情蔓延中國遊客旅日激減 日本網民：京都回復寧靜面貌 2020/02/15 疫情蔓延中國遊客旅日激減 日本網民：京都回復寧靜面貌 韓國將港澳列為疫區 入境需有效手機號碼及地址 2020/02/14 韓國將港澳列為疫區 入境需有效手機號碼及地址 武漢肺炎 疫情 新冠肺炎 口罩 航空 航空業 KOL 感冒 傷風 消毒紙巾 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入