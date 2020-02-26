養生產品非醫藥 保健勿靠偽科學

Netflix最近推出一套名疑似鼓吹養生產業的新劇，惹來科學及醫學界人士批評。全球掀起的養生潮欠缺科學根據，市民面對有關信息切忌人云亦云、需保持理智。

宣揚醫學陰謀論 製造恐慌

荷里活女星柏德露（Gwyneth Paltrow）一直以養生（wellness）達人見稱，因推崇另類療法、及反對打疫苗而備受爭議。她創辦的養生企業Goop與Netflix達成協議，拍攝一個季度的劇集，取名為The Goop Lab，主要介紹養生產業的多個領域，包括迷幻類藥物及冷療法（cold therapy）。

劇集於上個月底上映，但上映前已被英國衞生部長Simon Stevens等專家批評可造成危險，亦有人斥責Netflix推廣偽科學及錯誤信息。

據全球養生協會（Global Wellness Institute），全球養生市場在前年已達4.5兆美元，其在2015至2017年間每年增長6.4%，比全球經濟增長足足快一倍。

《福布斯》去年分析指，養生並非單純是追求神藥或奇迹減肥法，而是發展為一種追求全人健康的時髦生活方式；其之所以崛起，反映的是人們越趨重視個人身心健康，也因不少國家（包括美國）的醫療系統負荷過重，令醫療質素降低。

追求身心健康無錯，惟應免墮反智主義的陷阱。婦產科醫生Jen Gunter強調，養生產品或可因心理作用令人快樂，但絕非醫藥。產業的其中一個營銷手段，是將醫學名詞扭曲至無法正常理解，令人對各種神仙藥水的「排毒」、「消炎」等功效深信不疑。與此同時，不少養生品牌為促進消費，更會透過宣揚各種醫學陰謀論，例如打疫苗會令胎兒自閉，製造恐慌。

保健食品是養生產業重要一環，Gunter表示養生產業刻意將保健品打造成神藥，但實際上只有少數維他命如葉酸和維他命D分別對孕婦及長者有用，正常均衡飲食中攝取養分才是現代醫學建議的方法。盲信「讓大自然醫治你」不僅浪費錢，其最嚴重的後果是延誤真正患有重病的人士獲得治療。

迷信自然療法 恐延誤治療

這種情況在本港一樣有見，本地名醫莫樹錦曾撰文描述自己接觸過的一名心胞膜積液病人拒絕接受手術，因為更相信自然療法醫師。他表示，病人在危急情況下才求助於西醫，一旦穩定下來仍會深信自然療法能根治後期病症，只因甜蜜說話永遠較好聽。

外國興起的反疫苗運動在本地亦有跟風之勢，本地便有社交媒體群組，推崇自然療法之餘，亦聲稱順勢療法（Homeopathy）比疫苗可靠，更有見家長之間分享有關避免子女接種疫苗的資訊。

全球掀起反智思潮、推崇偽科學，本港或難獨善其身。如何抗衡不實健康資訊、及讓市民繼續對正規醫療服務保持信心，是政府需要面臨的一大難關。

▲ 荷里活女星Gwyneth Paltrow（右）創辦的養生企業Goop與Netflix合作拍攝養生劇集The Goop Lab，引發社會爭議。（法新社圖片）