抗疫下半場 港府須做的4件事

自衞生防護中心宣布新型冠狀病毒肺炎在港出現社區傳播，至今已超過一周，新冠肺炎亦已由外地傳入轉化為本地社區傳播。

保障防護用品 派錢共度時艱

根據世界衞生組織建議，公共衞生機構在管理傳染病爆發時應該依從五個階段：包括（一）確證傳染病種類（Anticipate），（二）預警爆發（Early detection），（三）遏制傳染（Containment），（四）控制疫情並降低影響（Control and mitigation），最後以（五）消滅病種（Elimination or eradication）為目標。

現時，香港的控制策略仍處於「遏制」與「降低影響」之間，若果這兩步做不好，除了難以控制疫情之外，亦難為日後消滅新冠肺炎做好準備。

港府上半場防疫戰為人詬病；要最終抗疫成功，政府必須做到以下短中長的四件事：

首先，短期而言，控制社區傳播，保護醫療體系。

對大眾而言，出現社區傳播等如要再「提升」個人衞生防護物品，簡單如口罩、搓手液等，絕對是基層市民預算外的大開銷，亦是中產的一筆額外開支；因此，政府應趁現時儲備豐厚，在財政預算時向市民派錢補貼，共度時艱。而隨社區個案增加，以「指定診所」進行分流亦刻不容緩。

優先肺炎研究 全球共同合作

根據鍾南山院士本月初發表的預印論文顯示，超過八成新冠肺炎患者需要住院，對醫院床位造成壓力；在香港，所有確診者均由公立醫院收治；然而，位於瑪嘉烈醫院傳染病中心的隔籬病床於上月底已經爆滿，現時新增個案均需入住其他聯網地區醫院的隔籬病床。隨着社區傳染確立，預計日後疑似及確診個案均會增加，公營醫療系統對進行病毒檢測和提供病床的需求只會直綫上升。要預防醫療系統因此崩潰攬炒，同時確保確診者及時得到治療，將輕微症狀病人分流治療是無可奈何的方法，亦是醫管局「指定診所」希望達成的目標。

可惜，至今指定診所的運作詳情，依然不詳，例如﹕對本來在這些地區就診的普通科病人及新增病人的管理流程亦未曾公開；令公眾甚至代議士抱有懷疑，亦令措施難起功效，更難達到為保存醫療系統承載力的目標。

第二，與全球共同抗擊疫情，重新審視防疫策略，將新冠肺炎列為本地研究優先項目。

隨世衞將新冠肺炎定性為國際公共衞生事件（PHEIC）後，國際已就新冠肺炎的研究方向達成共識，並促請世界各地的公共衞生研究機構，檢視各自的治療方法以及不同公共衞生政策（例如檢疫、封關）的成效，以讓本地及國際作為參考。為了與全球共同抗擊疫情，香港應將新冠肺炎列為本地醫療衞生研究基金重點課題，吸引本地學者研究，以科學控制疫情，並為日後消滅病毒奠定基礎。

第三，建立社區防疫配套，壓低肺炎再度爆發的風險。

在本地社區防疫戰中，學童在人數上佔據重要比例：根據教育局2018/19年學生人數統計顯示，幼小中學生人數共有接近90萬，幼稚園小學的人數亦達55萬。有關學童的頭等大事，就是復與不復課之爭。

做好復課準備 生產兒童口罩

台灣當局已為復課對學校採取準備措施，例如：為校園消毒、要求學生座位要有適當距離，提供防疫物品包括約645萬個備用口罩等等。對香港而言，社區防疫其中一個要務，就是為復課做好預備和配套，而復課的首要條件之一就是有足夠的備用口罩存量。

現在市場上，成人口罩供應稍稍紓緩，不過兒童口罩供應仍然緊張。政府可考慮彈性地將早前懲教署新設的新生產綫，轉為生產兒童尺碼口罩。若當局無法採取類似措施，強行復課只會為下一波社區爆發埋下隱憂。

培養社會韌性 改善應變速度

最後，長遠而言，培養社會韌性（Resilience），為下次新型疫症的到來打好預防針。

在疫情處理層面，上次沙士後港府痛定思痛，疫後成立衞生防護中心統籌香港防疫工作；可是今次疫情過後，港府更要集中改善應變疫情速度、重新規劃防疫預演、建立防疫物品倉存等問題。

在社區層面，民政事務局轄下的民政總署是政府在社區的統籌人、橋頭堡。可是，政府自一月底啟動特別上班安排，不少部門已接近整月停擺，亦鮮見民政部門出現在過去一個月的社區防疫戰；這幾天方才見有個別民政專員陪同主要官員落區作小規模的派發口罩。

其實，當局除了可以為不同措施例如：地區指定診所，在地區層面擔當協調角色外，同時也應該協助推動地區的個人衞生公眾教育，包括：個人防護、洗手方法、選擇和使用口罩、如何進行家居清潔等，亦為下次新型傳染症重臨做好準備。

此外，今次疫潮中，屢有因為假消息而出現搶購物資情況，亦有多次因為地區指定診所而出現的警民衝突；政府要着墨於啟蒙公眾判別真假資訊，也要處理以往對感染者或康復者的社會定型，從而為日後杜絕瘟疫再爆發，做好準備。

公共衞生問題從來不單純是醫學問題，這更與整個社會政策、環境、教育，以至市民對執政者的管治信心互為影響。新冠肺炎的全球防疫戰已殺氣騰騰，港府必須重掌旗鼓，為下半場戰疫做好準備。

▲ 對大眾而言，新冠肺炎出現社區傳播後，要再「提升」個人衞生防護用品，如口罩、搓手液等，絕對是筆額外開銷。（資料圖片）