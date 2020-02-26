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密切接觸者 衞健委怎定義？

中國版 2020/02/26

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，追蹤病毒來源，多屬密切接觸者傳染。據中國衞健委定義，確診者發病前兩天所接觸的人，會被定義為密切接觸者。

北京衞健委最新統計，目前，密切接觸者有可能轉化為確診個案的比

...

欄名 : 知識庫

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