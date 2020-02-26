密切接觸者 衞健委怎定義？ 中國版 2020/02/26 分享： 新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，追蹤病毒來源，多屬密切接觸者傳染。據中國衞健委定義，確診者發病前兩天所接觸的人，會被定義為密切接觸者。 北京衞健委最新統計，目前，密切接觸者有可能轉化為確診個案的比 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 武漢疫情反彈 李克強：數據令人揪心 今日 武漢疫情反彈 李克強：數據令人揪心 世衞：華採艱難措施 免數十萬人感染 今日 世衞：華採艱難措施 免數十萬人感染 警惕3因素 專家：防疫情向上拐 今日 警惕3因素 專家：防疫情向上拐 最新專欄文章 更多 北戴河時間 政治晴雨表 2019/07/19 北戴河時間 政治晴雨表 海峽論壇 擴兩岸交流 2019/06/17 海峽論壇 擴兩岸交流 文明衝突論 911後揚名 2019/06/03 文明衝突論 911後揚名 何謂《外國代理人登記法》 2019/03/11 何謂《外國代理人登記法》 芬太尼易惹毒癮 港府倡規管 2018/12/03 芬太尼易惹毒癮 港府倡規管 中國 武漢肺炎 北京 武漢 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入