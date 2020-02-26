安全大前提 逐步恢復政府服務

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐下，教育局昨宣布延長停課令，預期最快4月中旬復課。市民也期望政府服務能盡快陸續恢復，惟這須待疫情稍退，以安全為大前提，以免助長另一輪感染。

政府停擺句月 市民大感不便

教育局昨宣布中小學和幼稚園繼續停課至復活節假期結束，最快4月20日復課，並可能分階段進行，但中學文憑試（DSE）則如常在3月底舉行。

教局這項決定是因應現實需要，全港有90萬中小學和幼稚園學生，要復課，需要為他們解決口罩補給問題。當前本港口罩仍緊張，需要繼續停課，換取時間生產和採購口罩，待備用口罩量相對充裕，才是復課的時候。至於DSE考試若押後或取消牽連大，影響大學收生和部分學生海外升學計劃，加上考生約5.2萬，只要試場做足防疫措施，如規定考生戴口罩和拉闊座位距離，問題應不大。

復課是社會秩序恢復的其中一個指標，而大家更期待政府恢復正常運作，目前除了緊急及必須的公共服務人員外，其餘公務員在家工作已約1個月，這一刀切做法，令政府服務基本停擺，對市民造成不便。

例如上月底郵政局關門，市民從海外訂購的口罩郵件被積壓遲遲未收到貨，以致口罩荒加劇。市民質疑康文署關閉所有場館做法是否恰當，跑步和網球是在戶外進行，不用近距離接觸；以台灣為例，體育場館和圖書館在疫下仍如常開放，惟做足防疫，入場者須戴口罩。

當前疫情嚴峻，港府防疫初期甩漏多，以致隱形病人在社區播毒，社區感染陸續爆發，剛接回「鑽石公主號」300港人隔離，稍後又準備從疫情高危區武漢撤回2,700名滯留港人，此時在防疫上更不能掉以輕心。

聽從專家建議 參考周邊經驗

因此在全面恢復政府服務上，須緊盯疫情發展，至少連續14天內都沒新增確診個案。在家工作可減少人流外出、群集，從而減低社區爆發風險，目前可謂初見成效。許多企業也安排員工家中工作，亦以政府措施作基準；但也有很多企業，安排員工輪換在家中與辦公室上班（即一般所謂A/B隊），令上班員工，在辦公室工作時，有較大的空間距離，安全工作，並極力維護業務的運行，這點政府應該積極研究仿效。

在管控疫情的大前提下，小心駛得萬年船，港府須聽從專家建議，並在安全情況下，參考周邊地區的經驗，設法逐漸恢復服務，展示盡力服務市民的意志。市民正努力抗疫，更要在經濟困境中打拼求生，熱切希望在安全情況範圍下，社會盡快回復基本活動，令他們可有工作收入，而薪高糧準的公務員，此刻生活條件較市民好得多，所以更應表現服務市民的承諾。政府應有高層領導好這項工作，這個就是急市民之所急，不要空口說白話，要改變不做不錯作風！

責任編輯：陳靜芬