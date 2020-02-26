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信和商場S+REWARDS會員計劃 儲分換禮品齊抗疫

行政人員版 04:00 2020/02/26

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面對嚴峻嘅疫情，唔少商戶都花盡心思助顧客抗疫。黛安收到風，信和集團商場互動獎賞計劃S+REWARDS，即日起推出「齊心抗疫」活動，只要成功登記S+REWARDS成為會員，即日至3月15日以電子貨幣喺屯門市廣場、奧海城同荃新天地嘅商戶消費，以及登記S+REWARDS點數，就可以賺取「齊心抗疫」勳章，參與活動，仲可免費換領Vita Green補血配方—鐵加維他命C（15粒裝）連精美藥盒。

公關姊妹話，顧客儲夠指定點數更可以換領抗疫禮品，例如可用600點數，換取採用100%本地研發「氧聚解」空氣處理專利技術嘅NCCO空氣清新機；或者用10點數，換取100%香港原創設計FDA認證可拆式環保飲管，減少病毒傳播機會。

另外，為咗令小朋友停課不停學，S+REWARDS會員亦可選取兒童網上學習平台EVI Garten嘅3個月免費學習名額，或以10點數參與OC STEM Lab的網上直播STEM課程，包括由星級導師STEM Sir教用梳打粉清潔家居，而STEM套裝更包括一整盒梳打粉、護目鏡、實驗室膠手套及消毒酒精，畀參加者喺課堂後可一同清潔家居，非常周到啊！

本文轉載自《晴報

包括荃新天地、屯門市廣場同奧海城都可以用到S+REWARDS，記得shopping同食飯前要儲分換禮物呀！

Hyginova 環保消毒除臭噴霧 ，只需要12個點數就可以換領，唔好錯過。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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