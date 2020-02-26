在新冠肺炎下已經很少出街，現在維持每星期回公司兩個下午，其餘時間都是在家工作，一來減低感染的機會，二來也可以減少使用口罩。

這段時間，主要都是利用網購買日用品，即使足不出戶也能買到生活所需。但網購也有很多不快的經驗，在一月初的時候，當時口罩還不十分稀缺，我在電商購買口罩，但卻送來不同牌子，完全沒有包裝，不知是否衞生的口罩。退貨後再訂，這次更送來一個蒸籠，不知是否響應某議員的建議，蒸口罩後重用。這不但費時失事，還讓我錯過了可以在市面上買到口罩的機會。

疫情下除了口罩供應緊張之外，一些消毒用品、日用品和糧食也因為市民恐慌搶購而短缺。當我看到網購平台有供應的時候，滿心歡喜地把貨品放入購物籃，之後再買其他產品以符合免費送貨的要求，但不消幾分鐘，供應商便從我的購物籃中拿走貨品，之後又回復缺貨狀態。很難想像在超市購物，有人會從你的購物籃搶走你的貨品。

我也試過買夠免費送貨的總額，但卻沒有送貨時間可以選擇，連自取的選擇也沒有。即使有送貨日期，等送貨也等到頸都長。本來疫情有助培養網購的習慣，但網購的不快經歷，卻可能令市民在疫情過後重投實體舖的懷抱。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》