香港發生「嚴重」持刀行劫案，三名蒙臉匪徒於日前清晨六時在旺角某超市劫走六百卷廁紙，市值過千港元。若大賊季炳雄仍在港，定會想想這些匪二代是否有病？﹗

患病的不僅是劫匪，而是香港有病。

香港患上Cerebrum Bypassing Panic Disorder（見註），若要中文繙譯便應是「不經大腦驚恐症」，只需拋出點兒危機，民眾便會不約而同、不經思考、不作他想地同時齊心驚恐，輕則會去搶廁紙，重則可致社會大亂。

去嚇香港人也很便宜，三、四位大媽加兩、三位婆婆和一部手機，派五百元一位已可以每人買約二百卷廁紙，大家同時在超市內作搶購樣子便可拍成很可觀的「廁紙擠提」恐慌場面，若大媽們加點肉緊便更真實，只需在圖像寫上似是而非的搶購理由，並在早已固有的Social Media網絡發放，毋須幾個小時，廁紙恐慌便蔓延全港，比新冠肺炎（武漢肺炎）更迅速，影響更深遠。

若早在五年前流傳這影像，相信大部分港人只會置之一笑，但經過大半年社會運動洗禮，不同政見陣營都各自向支持者發布利於己方的信息，民眾早已慣性地來之不拒地向網上信息作出情緒反應，即是眼球所收資訊不經大腦作分析便直達Amygdala（杏仁體），引起恐懼、憤怒或哀傷等情緒反應，這是一反常態的香港，也就是患重病的香港。

要治病也很簡單。停一停、想一想、check一check，確定事實，才決定應否作情緒反應。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

註：不要找了，你明知這是醫生亂作的。