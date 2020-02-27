從事市場公關、廣告或marketing的，必須有點浪漫和帶點情調，因為我們是story-teller（說故事的人），要製造的，是message（打動人的信息）而非information（純資料信息）。發放information容易，大多毋庸花心神，只要確保內容正確便可；但要創作扣人心弦的message，則需耗盡心思，絕不能平鋪直敘。

任何創作，都需要disruptive thinking（顛覆性思維），即先破除傳統慣常做法，如傳統洗頭水廣告必有：長髮美女、花灑沐浴、最後美女揈頭展示瀑布秀髮。此公式已用了N年，看得人麻木，即使看到也無興趣深究是哪家牌子。其他如賣pizza、牙膏等廣告，很多也是幾十年如一日。

幾年前，德國朱古力品牌Milka有個marketing campaign很不錯，體現disruptive thinking之餘亦很窩心。他們把原本一排有二十個小方塊的朱古力特意拿走一塊，變成缺了一角的十九塊，缺席的那塊被稱為「The Last Square」（最後一塊）。然後品牌告訴顧客：「最後一塊朱古力，只留給你最在意的人」，請顧客在活動網頁用招紙的代碼輸入在意者的名字、地址及給對方的留言，品牌會幫參與者寄上。構思甚佳，不僅可帶動engagement（顧客的投入感和參與度），更讓人在平凡日子製造一點溫馨和浪漫。那缺席一塊的潛台詞儼如：「有你手握的最後那一塊，我才完整」，那比慫恿顧客買一排完整朱古力的同時，再另寄一排同樣朱古力給在意的人，浪漫得多了。而我最喜歡這個campaign的名字：「Dare to be tender」，即「敢於溫柔」。

對十拿九穩的事溫柔以待，沒啥稀奇。此處不一定指對待愛情，亦可是其他人際的情——在未能掌握結果、不知對方會有何反應、不知自己會否被冷待時，仍願意先主動多行一步，先向對方表達善意，其實是一種很勇敢、很巨大的、很能夠融化人心的溫柔。若每人每日都能為周邊的人帶來小小的溫柔，那我們的世界應該比現在tender得多。

勇於溫柔在日常，世界從此不一樣。