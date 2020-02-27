預算恐太樂觀 促創科須新思路

最新一份香港政府財政預算案昨日出台，大規模推出涉及逾1,200億元的各項所謂逆周期措施，以由今年開始之後幾年都出現的所謂赤字預算，來應對當前社會經濟的種種危機，似乎無可厚非；不過，未來這幾年的赤字預算，如果是基於過分樂觀的假設，那麼政府未來所需要面對的困難，可能比現時所預計中更大。

過去一年，香港可謂在內憂外患衝擊之下的夾縫中求生存。外有中美貿易摩擦，內有持續社會事件，近期新型冠狀病毒疫症蔓延，都令經濟面臨嚴峻挑戰。去年香港GDP下跌1.2%，十年以來首次錄得年度跌幅。各行業中屬零售及旅遊業最受打擊，部分數據為2003年以來最差。

經濟壓力亦顯現在勞工市場，最新失業率攀升至3.4%，創超過3年新高，其中與消費及旅遊業相關以及建造業的失業均達到近年新高。須警惕的是，近兩月的許多指標尚未公布，現時數字未能反映疫情對經濟的影響，實際狀況大有可能更差。

紓困組合拳 成效仍待評估

政府自去年8月陸續推出4輪紓困措施，並公布十項民生措施，以及日前推出的高達300億元的防疫抗疫基金，以解民憂。盡管政府針對增加居民津貼及減稅、提供就業及業界支援等方面打了幾套「組合拳」，但只有寥寥幾項於上月開始推行，大部分須等到今年下半年或更遲才會落實，對於市民和業界能否帶來「及時雨」還是未知之數。

而針對部分受影響較大例如旅遊及相關服務的行業，業界有聲音指這些措施只是杯水車薪，難以顯著刺激消費，或改變大環境的持續低迷。

預期政治疫情受控 經濟反彈？

在昨日公布的財政預算案中，政府繼續加碼，以向全港18歲或以上永久性居民發放1萬元現金為例，提出寬免多項稅費及增加津貼，旨在利民紓困、刺激消費，繼續回應了市民部分需求。

明年的財赤預計為1,391億元，相等於本地生產總值4.8%；之後幾年，政府預計每年的財赤約500億元。這些預期財赤的數字，當然有不少假設：財政收入和GDP增長息息相關，而政府未來實質GDP增長假設為2.8%；另一方面，財政開支卻未有計及政府可能推出的退稅和紓緩措施。

疫症當前 數碼轉型絕佳時機

政府這個對未來GDP的預期，似乎假設了當社會政治恢復平穩和疫情受控後，經濟便能谷底反彈回升。筆者對未來GDP增長沒有水晶球，但筆者擔心現時美國經濟的擴充周期，可能已經比較接近頂部，而且全球其他經濟體系增長放緩，再加上地緣政治因素，帶來了所謂的「去全球化」現象也愈來愈明顯。因此，要達到政府預期這個經濟增長目標，可能就要加倍努力。

但針對本港經濟長遠的多元化及轉型發展，尤其是在科技創新的支援，如果仍然以沿用過往思路，就顯得有所不足。

無可否認，發展多元經濟是近年來財政預算案的一大主題，一方面鞏固和提升支柱產業，另一方面支持新興產業，尋求新的經濟增長點，令香港在面對短期的經濟挑戰時能有足夠韌性來回復正常水平。

科技創新就是香港持續發展的重要動力，例如疫症當前，不少綫下產業備受打擊，但同時亦迎來了數碼化轉型的絕佳時機：在綫教育及遙距辦公等行業需求大增，科技創新與應用令不少傳統產業絕處逢生。

長遠來看，面對推動「工業4.0」發展新經濟的國際潮流，政府近年亦提出數項「再工業化」措施，包括在本次預算案中提及20億元的「再工業化資助計劃」並計劃建設「微電子中心」，力求把握香港在上游科研的優勢，促進科技在產業中的應用和發展。

再工業化能為香港經濟創造更多動力，緩解本港經濟的單一結構問題，令實體經濟再煥生機。一方面，再工業化能支持新興產業發展。以新材料為例，發光二極管（即LED）的發明對照明產業有着劃時代的意義，液晶屏幕的使用對顯示器產業產生了重要作用。

推動再工業化 官商各展所長

近年來科技創新不斷推動材料革新，促進了高性能碳纖維、石墨烯等新材料產業的迅速發展，未來這些材料的進一步推廣和應用，亦將挖掘出更多新興產業的發展潛力。

另一方面，對於傳統製造業而言，再工業化亦鼓勵科技的創新和應用，例如人工智能、大數據分析、物聯網等新興技術，能助力傳統製造業逐步向智能化轉型升級，為社會大眾創造優質的就業機會。

筆者認為，再工業化的核心，就是促進「官、產、學、研」的協作，由上游的基層研究到下游的應用和商品化，因此由公共的官僚體系到商場靈活的創業家，必須發揮各自所長，又能彼此配搭，才能有機會充分把握香港的創新資源，在全球激烈的競爭中突圍而出，一方面把現有支柱產業升級轉型，另一方面又能推陳出新，建立新的優勢產業。在這個過程中，政府也佔有一個非常重要的促進者的角色。

建新優勢產業 否則財政堪憂

展望未來，若能大力發展科創，透過再工業化推動經濟多元發展，提升生產力，從而拉動經濟增長，創造更多社會經濟價值和政府的財政收入；即便受到外圍因素波及、短期面臨較大壓力，香港的經濟亦可以不斷突破，找到全新出路。否則，不單止香港的經濟出路受損，而且香港政府的財政情況，也勢必會百上加斤。

▲ 香港過去一年可謂在內憂外患衝擊之下的夾縫中求生存，故最新一份財政預算案，政府繼續加碼，提出寬免多項稅費及增加津貼，旨在利民紓困、刺激消費。（車耀開攝）