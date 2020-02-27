港府慷派市民捐錢 助弱勢度難關

財政司司長陳茂波在最新一份財政預算案，推連串紓困措施，全民派錢1萬元。疫下不少基層和中小企陷於水深火熱，有心人可將1萬元捐出，集腋成基金，齊心抗疫，與有需要人士攜手踏平崎嶇。

派錢彰顯魄力 全速特事特辦

財爺超預期地大手筆派糖又派錢，是出於現實需要，因中美貿易戰和反修例風暴已嚴重挫損香港經濟，新冠肺炎（武漢肺炎）爆發令經濟雪上加霜，零售、旅遊、餐飲業出現減薪裁員結業潮，政府估計失業率可能由現時3.4%升至5%。

政府去年已推出四輪紓困措施，上周又成立300億元抗疫基金，之前財爺對派錢猶豫，但經歷諮詢，聽取各界意見，終回應社會大眾訴求，預算案連同派錢共推1,200億元紓困措施，力度不斷增加，彰顯政府急市民所急，以非常手段推出貼地措施助民紓困。

應急錢須盡速發放到市民和企業手上，政府應考慮將派錢列作優先申請撥款，立法會議員則切勿阻撓，務求能在短期內發放。政府也應汲取前年派4,000元行政手續煩瑣擾民的教訓，簡化程序，並由高官領導部門快速處理，官員若處理不當須問責。

港府有龐大資源紓解民困，但在推行上未必做得又好又快，因要確保公帑用得其所，講求審批程序符合規定。社會各界其實可以多出力。在過去幾個月，不少富豪、基金和有心人，捐錢幫助中小企度過資金周轉不足的難關；在全城缺口罩時，更各自利用人際網絡在世界各地搜羅，捐贈給前綫醫護、基層或老人院舍，體現同舟共濟的獅子山精神。

捐款集腋成裘 沙士早有好先例

疫情當下，富豪和大企業可加力扶危助苦，發揮正能量、能出力的又豈只是富豪和企業，財政寬裕的市民不妨將1萬元或退稅款項捐出，成立基金或捐給慈善團體，資助亟待援手的疫症受害家庭和困難基層。

香港市民有能力做和做得好，正如當年沙年期間，時任高官李麗娟連同林鄭月娥、羅范椒芬和陳馮富珍，以私下名義成立護幼教育基金，籌募1,000萬元資助沙士遺孤的教育和生活費。結果反應超理想，籌得8,000萬元共資助75名兒童。

只要全港市民上下一心，有錢出錢，有力出力，集腋成裘，協助有需要人士和中小企，這股正能量和人心可推動香港挺過疫潮與衰退，香港人在危難關頭彰顯的愛心，世界出名，也是我們引以為傲的核心力量，讓這股巨大的能量又一次發揮，並成為我們未來大步前進的動力。

責任編輯：李青