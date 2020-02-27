治愈「復陽」 會否再傳染他人？ 中國版 2020/02/27 分享： 早前成都出現一例新冠肺炎（武漢肺炎）患者治愈出院後，病毒測試後又呈陽性反應。廣東近期檢測痊癒出院的武漢肺炎患者，當中竟多達14%又呈陽性反應，廣東省疾控中心副主任宋鐵表示，「復陽」與患者的病情和個人體 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 美警告社區大爆發 三藩市進緊急狀態 今日 美警告社區大爆發 三藩市進緊急狀態 湖北以外僅增5感染 26省市「零增長」 今日 湖北以外僅增5感染 26省市「零增長」 武漢確診者竟能赴京 封城存漏洞 今日 武漢確診者竟能赴京 封城存漏洞 專家料新冠病毒 未必如沙士消失 今日 專家料新冠病毒 未必如沙士消失 北海道小學初中 緊急停課7天 今日 北海道小學初中 緊急停課7天 最新專欄文章 更多 密切接觸者 衞健委怎定義？ 2020/02/26 密切接觸者 衞健委怎定義？ 北戴河時間 政治晴雨表 2019/07/19 北戴河時間 政治晴雨表 海峽論壇 擴兩岸交流 2019/06/17 海峽論壇 擴兩岸交流 文明衝突論 911後揚名 2019/06/03 文明衝突論 911後揚名 何謂《外國代理人登記法》 2019/03/11 何謂《外國代理人登記法》 武漢肺炎 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入