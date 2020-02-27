治愈「復陽」 會否再傳染他人？

早前成都出現一例新冠肺炎（武漢肺炎）患者治愈出院後，病毒測試後又呈陽性反應。廣東近期檢測痊癒出院的武漢肺炎患者，當中竟多達14%又呈陽性反應，廣東省疾控中心副主任宋鐵表示，「復陽」與患者的病情和個人體

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