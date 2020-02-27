  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 07:08
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

治愈「復陽」 會否再傳染他人？

中國版 2020/02/27

分享：

早前成都出現一例新冠肺炎（武漢肺炎）患者治愈出院後，病毒測試後又呈陽性反應。廣東近期檢測痊癒出院的武漢肺炎患者，當中竟多達14%又呈陽性反應，廣東省疾控中心副主任宋鐵表示，「復陽」與患者的病情和個人體

...

欄名 : 知識庫

相關文章

美警告社區大爆發 三藩市進緊急狀態
今日
美警告社區大爆發 三藩市進緊急狀態
湖北以外僅增5感染 26省市「零增長」
今日
湖北以外僅增5感染 26省市「零增長」
武漢確診者竟能赴京 封城存漏洞
今日
武漢確診者竟能赴京 封城存漏洞
專家料新冠病毒 未必如沙士消失
今日
專家料新冠病毒 未必如沙士消失
北海道小學初中 緊急停課7天
今日
北海道小學初中 緊急停課7天

最新專欄文章 更多

密切接觸者 衞健委怎定義？
2020/02/26
密切接觸者 衞健委怎定義？
北戴河時間 政治晴雨表
2019/07/19
北戴河時間 政治晴雨表
海峽論壇 擴兩岸交流
2019/06/17
海峽論壇 擴兩岸交流
文明衝突論 911後揚名
2019/06/03
文明衝突論 911後揚名
何謂《外國代理人登記法》
2019/03/11
何謂《外國代理人登記法》
武漢肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

武漢確診者竟能赴京 封城存漏洞

下一篇文章

深擬推最嚴禁食野味法 首禁食寵物
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

港府慷派市民捐錢 助弱勢度難關
港府慷派市民捐錢 助弱勢度難關
專家樓論 - 預算案猛供公營房屋
預算案猛供公營房屋