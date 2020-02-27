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中總派1.2萬口罩2000搓手液 支援地區長者防疫

行政人員版 04:00 2020/02/27

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之前每當有口罩派發或者開售，就會有唔少公公婆婆通宵排隊，黛安聽到都心酸，但好彩香港有唔少熱心善長。好似香港中華總商會（中總）繼上個星期四（20日）向市民派咗2萬個口罩後，前日（25日）又再次向市民派發12,000個口罩，同埋2,000支搓手液，當日中總會長蔡冠深，仲有王惠貞、李應生、楊華勇及陳仲尼副會長，率領常董、會董及義工等人，齊齊出心出力支援社區防疫。

黛安聽蔡冠深會長分享，佢話中總已訂購10萬個口罩及防疫用品，總值大約100萬港元，中總亦透過中聯辦向內地捐款400萬港元。中總會員亦自發出錢出力，捐款同捐物資超過2,000萬港元，非常有心。會長仲話會透過5個分區聯絡處，同社福及地區機構合作，將口罩分發畀各區長者同基層家庭等。

除咗中總外，最近稻苗學會亦籌備咗2萬個口罩，準備免費派畀所有餐飲業界同行。今次善事會以抽籤方式派畀持有食牌（任何類別）人士，如果被抽中，將可以快遞收到8盒、共400個口罩，攪珠抽籤將會喺下月2日進行。如果餐飲業界朋友想知多啲，可留意稻苗學會網頁及fb公布詳情，或致電3989 7031聯絡學會秘書處查詢。

本文轉載自《晴報

中總蔡冠深會長（中）聯同王惠貞（右二）、李應生（左二）、楊華勇（左一）及陳仲尼（右一）副會長，率領義工向市民派發防疫用品。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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