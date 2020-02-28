東羅馬帝國（Byzantine Empire）有過千年歷史，在東歐及土耳其地域雄霸一方，四出討伐吞併大小城堡，不同軍隊四方八面圍困城池，假如同時進攻便能攻下城池，但若軍隊中，有部分進攻、有部分卻退守，城內敵人有機可乘便能把入侵軍隊殺個片甲不留，故此一致性的攻守信息是成敗關鍵。可惜不同軍隊將領各懷鬼胎，大家互不信任，說攻時可能是守，說守時也可能是攻，要成功攻城便要解決這Byzantine Generals Problem。

說的是電腦界著名難題，為解決這問題，Blockchain（區塊鏈）最終面世，也藉此成就風靡全球Bitcoin（比特幣）的誕生。醫生是門外漢，當然談不上甚麼Blockchain，但不禁想到Byzantine Generals Problem正好反映香港困局。

敵人當然是疫症，要圍攻這惡敵不易，各將領定要把攻守信息清晰發放。可惜過去數月，民眾收到不少混亂信息，先說不會人傳人，轉眼間便變成嚴重社區爆發；先說口罩可有可無，轉眼變成全社會一罩難求。相信政府也不是有心發放矛盾信息，但結果如此，民眾也無所適從。遙看鄰居澳門，賀特首說得出、做得到，要理性發放口罩，便見民眾可以憑身份證輕易買到合理數量；要封賭場便見全城賭博業停頓十四天，故此至今感染人數仍能停留低位，並連續二十三天（截至二月二十七日）無新增確診個案。東羅馬帝國最終亡國，主要原因是連年內戰，軍力大不如前，最終被Ottoman Empire吞滅。只盼我們香港能同心一致，不會走上這滅門之路。