據美國俄亥俄州立大學醫學院行為醫學研究所的Janice K Kiecolt-Glaser教授研究所得，當一對戀人或夫婦嗌大交時，會導致體內細菌和毒素從腸道細菌釋放並進入血液，繼而導致炎症性疾病如心血管疾病、關節炎、糖尿病、功能衰退和身體虛弱。對住一個經常跟自己嗌交的人，原來名副其實「命都短幾年」，尤其已屆中年者，氣血精力無復當年，若還每日要花僅餘的心血跟一個人吵吵鬧鬧，為芝麻綠豆事日拗夜拗，加速體內細菌和毒素運行全身，等同「嫌命長」。

因此，一個「對」的人，不見得要美女配俊男，而是大家先要在價值觀上相近，繼而生活方式可以互相協調；但大部分人都忽略這一點：處理衡突時，彼此都要有共識能成熟處理，懂得顧全對方感受、不把話說得太絕、要懂得收。換句話說，懂得成熟處理二人分歧的人，才配得上一個「對」字，這比起外在條件抑或好唔好feel，重要得多了。要跟一個遇到衝突即暴跳如雷、面目猙獰或說話不留情面的人長期相處，即往後日子要受很多無謂氣；無論男女，幸福在自己手上，要有向不幸福say no的勇氣和智慧。

有些東西，是在特定場景才能洞悉其人之真面目，為何有人要打牌看牌品、揸車看車品，就是這個意思。同樣，其實頭幾場吵架，亦可以看出兩個人有不同個性、脾氣、背景、溝通方式和經歷，走在一起有衝突是正常不過的事，但當有衝突時，對方是否性情大變、死咬不放、點都要贏、有佢講無人講、事後記仇、死不認錯、毫不反省？這一切，都能在頭幾場吵架中表露無遺。當某人一有衝突就即變成流氓或潑婦，如何偕老？再看Kiecolt-Glaser教授的研究，容許這樣的一個人長期在身邊，必然加速衰老，肯定不是你個阿Right啦！

當彼此有衝突時，一個人如何處理，大致可看到其人是否一個易相處、包容性高、心智成熟的人，故經常溫馨提示熱戀男女，為了自己幸福（和健康）着想，有些真面目—例如：一個人面上不塗鴉不化粧、真正眼耳口鼻是如何的素顏樣子；又或一個人嗌交時會否頓變狼人或方丈—都是愈早見、愈早知愈好。