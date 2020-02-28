紓困不忘撑創科 還可以做3件事

《2020至21財政年度政府財政預算案》於2月26日出爐。過去一年《逃犯條例》修訂及新冠狀肺炎病毒事件引發香港社會動盪，經濟持續下滑，令香港未來發展充滿不穩定性，前景不容樂觀。在這不太健康的經濟環境下，預算案焦點落在「撑企業、保就業、振經濟、紓民困」，市民是可以理解的。當中特別是「全民派錢一萬元」措施（第36段）最為人矚目，普羅大眾可以馬上受惠，達到「紓民困」之效，皆大歡喜。

筆者十分認同財爺面對未來挑戰時提出「尋找新的經濟增長點」（見第178段）的建議。俗語有云「養兵千日，用在一時」，香港創新及科技局於2015年11月成立以來一直積極推動創科產業發展，而在此時此刻創科必然對「振經濟」尤其關鍵。今年的預算案在這方面雖然落墨不多，卻指出政府過去的創科投資已嶄露頭角（見第65段）。

三年投資過千萬 抗疫派用場

政府於過去三年在創科累積的投資超過千萬元之多，所以筆者認為今年政府沒有如往年般大幅度增加創科撥款，而把預算重點放在應付來年預測的財赤上，此舉目的是預防嚴冬將至，甚有遠見。

值得一提的是「政府創新及科技基金」資助的「物流及供應鏈多元技術研發中心」及「納米及先進材料研發院」自行研發的技術，在「新冠狀病毒」抗疫工作上大派用場（見第68段）。前者的電子手環用作家居檢疫，而後者的用作生產透氣度高及可殺菌的口罩。事實上政府只要把現有投資有效地運用，促進產、學、研維持緊密協作，推出更多「港產」創科工業、創業「獨角獸」，便將會為香港未來帶來豐碩的成果（見第65段）。

優化科技券撑中小企 一舉兩得

香港創科產業以中小型企業為主，預算案中創科有關措施支援他們，可收「撑企業，保就業」之效，特別是對於銀根短缺的初創公司而言，猶如雪中送炭。現有的「科技券」計劃會被優化（見第70段），包括資助上限提升至60萬元（增幅50%）、政府出資比例由現時的66.7%調高至75%﹔及公司可申請項目數量之上限由4個增加至6個。

未來一年，香港經濟估計將會持續下滑，所以對中小企業絕對不容坐視不理。因此，上述措施可促使中小企業進行「數碼轉型」（Digital Transformation），提升生產力。與此同時，創科公司透過「科技券」可以為中小企業提供數碼方案，使其創新產品落地投入應用之餘，也可以增加收入，收一舉兩得之效。

此外，政府將會擴充創新及科技基金轄下「公營機構試用計劃」的適用範圍，本地從事研發的科技公司於三月起也合資格申請（見第67段）。按政府2016年的統計數據，2016年工商業界研發和公營機構（包括政府及大專院校）的比例為51%對49%，反映出香港企業自行研發的參與度相對國際水平甚低。這現象對創造「新的經濟增長點」難免構成影響，拖慢「振經濟」步伐。因此，擴充該計劃幫助提升本地科技公司的研發能力，理想地朝着私對公研發比例70：30的國水平方向邁進，加大科技轉移（Technology Transfer）及創科商業應用力度。

改善基金申請程序 初創救急

雖然政府開放多項創新及科技基金的適用範圍，讓中小型企業（SME）包括科技初創公司（Tech Startups）可以申請，有助促進創科企業以「振經濟」，但業界指出基金的申請手續繁複，特別在近期因防疫而政府「在家辦公」（Home Office）的運作之下，需時良久。

再者，申請項目獲批之後，中小企業可能會面對現金流（Cashflow）緊絀的問題，因為基金的支付方法（Payment Method）存在時差：基本上申請公司要先花錢後才可報銷，公司往往要等三至六個月才能取回先付的金額，這安排對於資本薄弱的初創公司實在頗難配合。加上公司要待申請項目正式獲批後才能花錢，做法對初創公司而言極不方便。

建議政府優化申請程序包括網上申請渠道，與此同時，放寬付款的約束，讓項目申請一經批核之後，公司便可以立即獲得部分資助款項，包括在批核前的使費。當然公司在這政策之下要自負盈虧，必須承擔「先使未來錢」而申請不獲批的風險。

設大灣區對接基金 助港企落戶

此外，預算案重申「粵港澳大灣區」對香港未來經濟的重要性（見第103至109段），特別是香港在「國際科創中心」的部署（見第108段）。近年大灣區內九市積極促進科創建設，紛紛推出非常吸引的優惠計劃，拉攏香港企業及人才到當地發展，不過「大門開了小門還未開」，盡管粵方各市各區政府經常來香港宣傳其科創優惠政策，但是不少香港申請者落戶內地城市後，卻發現對當地的商務運作並不熟悉，於是花上不少時間去處理申請當地資源補貼、商業登記、報稅、勞工保險等。筆者建議政府開設「大灣區專業落戶對接基金」供香港專業組織（如商會）申請，在大灣區城市內設立「專業中心」提供落戶及當地對接服務。

趁疫情評估成效 加速數碼轉型

最後，面對疫情，香港近期的數碼活動量急劇提升，電子政務、在綫學習、在家辦公、網上購物等活動已成為社會的新常態。政府過去在資訊及通訊科技（ICT）設備上投資不菲，例如支持政府內部、中小學、中小型企業「數碼轉型」，但效益如何呢？例如市民擔心「全民派錢」（見第36段）手續會很複雜，就此政府可否安排網上申請服務呢？政府是否可以同時採用「智方便」一站式個人化數碼平台呢（見第136段）？筆者認為政府可以趁這次機會對過往投資的成效進行徹底評估，然後對症下藥。

總括而言，「宜未雨而綢繆，毋臨渴而掘井」，預算案顯示出政府在努力應對當前因疫情引發的巨大挑戰時，繼續堅持本地創新及科技產業發展。財政司司長陳茂波道：「創科要成為成熟產業，仍有一段路走。但我緊信今天的投資，將為未來帶來豐碩的成果（見第66段）。」筆者對此非常認同。

▲ 財政預算案顯示出，政府在努力應對當前因疫情引發的巨大挑戰時，繼續堅持本地創新及科技產業發展。（資料圖片）