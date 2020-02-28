遙距醫療防感染 未來看病新趨勢

外地近年發展遙距醫療，在新冠狀病毒疫情下恰好起到減少交叉感染的作用，更可能成為未來看病趨勢。本港最新財政預算案為醫管局額外增撥約6億元加強服務，當局值得考慮善用撥款發展遙距醫療技術。

視像App診斷 星用戶飈7成

早前因新型冠狀病毒被隔離的郵輪鑽石公主號上，有12名以色列國民回國後入住謝巴醫療中心（Sheba Medical Center）繼續觀察與治療。為減少醫護人員與他們接觸，中心決定採取遙距醫療，透過視訊技術實時監察被隔離者及與他們溝通，並派配備醫療儀器的機械人進入隔離區，由醫生及護士遙距操控。

以色列暫未爆發大規模疫情，但中心發言人指這項視訊技術甚為重要，因有助醫護人員遙距觀察醫院以外的病人，減少交叉污染。

醫療機械人或是遙距醫療中較為罕有的例子。對大多數人而言，遙距醫療意味手機上下載一款App，家中配備專門用於視像會議的鏡頭等簡單儀器，直接在家中接受醫生診斷。

這類技術主要用於小病痛如感冒、流感、過敏、蟲咬或扭傷等，但對不願出門的心理病人一樣有用。

疫情爆發後，醫院總會變成高危場所，親自看醫生恐帶有一定風險。據新加坡《今日報》，當地使用遙距醫療服務的人數自疫情爆發後大增7成。當地現時已有多款遙距醫療App可供選擇，每次約診收費10至40新加坡元不等，視乎價錢更可獲提供不同服務，包括送藥及護士上門服務。

據Global Market Insights研究指，全球遙距醫療市場的潛在利潤現時達383億美元（約3,002.36億港元），到2025年更將擴大至1,305億美元。此或反映，遙距醫療將會是未來看病的一大趨勢。

倡政府撥款 速推廣利防疫

本港民間有醫生成立社企例如「老友所醫」，與多間院舍合作，專為長者提供視像診所及送藥服務。據該組織資料顯示，本港醫管局在1998年已曾嘗試引入遙距醫療技術，但因缺乏政府政策及設備配合，無以為繼。

遙距醫療對本港意義重大，除了方便本地院舍養老的長者見醫生，對長居內地的本港長者而言，更意味毋須時常為看病來往中港。立法會議員梁志祥曾撰文建議，以港大深圳醫院作試點讓在內地安老的長者與醫生遙距診症，待病情穩定再回港詳細檢查。

本港正面臨疫情，若遙距醫療早已普及，現時或已能夠大起作用，減少交叉污染風險。港府故應加緊推動，以助應對下一次疫情，更應吸取過往經驗，確保配套措施持續提供。

▲ 新冠肺炎疫情之下，推廣遙距醫療可方便長者看醫生，減少交叉污染風險。（資料圖片）