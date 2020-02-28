赤的預算救人救市 留力為救後市？

這一年，是香港最壞的時代，這一份，也是最赤的預算案。

社會事件加上新型肺炎令經濟墮崖，特區政府帳目15年來首次見紅，赤字達378億。下年預算赤字包括派「全民一萬」的710億，更達香港開埠以來最高的1,391億。有人說沒有去年大亂，哪有現在澳門式派錢。可是，港府的理財概念與澳門不同，港府派錢不是「分紅慶祝」而是「救人救市」共度時艱。

中小企「救市」措施 補漏拾遺

預算案每年也會照顧基層和有需要人士，可是中小企和中產兩大重要群組向來備受冷落，中青年亦一向難直接受惠。那麼，是次「赤的預算」又會否對這「三中」群組救得到位？

首先，對中小企的「救市」措施，是補漏拾遺。本港有34萬多家中小企，佔全港企業總數超過98%，共聘用約45%私營機構僱員，是本地經濟的主要組成部分。政府挽救中小企的措施，離不開兩種法門；一是減輕負擔，二是減少規管（de-regulation）﹔這次特區政府主要用上減輕負擔的套路。

自去年8月至今年2月，財爺已推出四輪共250億「撑企業、保就業」紓困措施，上周亦通過300億防疫抗疫基金，主要功效就是為中小企「吊鹽水」。減輕負擔的原意，是希望以滴漏效應（Trickle-down effect），通過為中小企續命而保就業。今次預算打正旗號為中小企保就業的措施，就是在「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款，貸款額為企業六個月的薪酬及租金開支。其次在免稅、免差餉、免商業登記費、租金資助等，就希望為正在「吊鹽水」的中小企，補漏拾遺，繼續支持下去。

對中產「救人」措施 開倉派米

然而，在減少管束的方略上，例如﹕為中小企代供強積金、讓打工仔免供甚至借用強積金等減少管束策略，未有用上。

第二，對中產的「救人」措施，是開倉派米。近年，納薪俸稅者只佔全港工作人口三分之一即約100萬中產人士﹔中產亦向來投訴，政府緩解措施對他們沒甚幫助。哪怕是幾百億撑企業援助，大多與中產及專業人士拉不上關係，普羅百姓更受惠不多。中產關注的減免薪俸稅亦與去年相若，欠缺新意﹔全民派錢一萬，彷彿突然成為廣大市民共識。

當然，有對派錢唱反調的經濟學者稱：香港是開放型經濟，入口多於出口，若果市民出外旅遊消費而非留港消費，則不能透過「乘數效應」（multiplier-effect）理論刺激經濟云云。但若貼地從市民角度，對抗新型肺炎已有兩個月，近日更出現社區傳播；對有不少家庭而言，就是等於要再加強個人防疫裝備。現在口罩仍然求過於供，令價格比正常貴出幾倍，抗疫更可能曠日持久﹔口罩等防疫物品對很多中產家庭來說是一筆日常預算外的開支，對普羅市民更是要節衣縮食省回來的大開銷。奈何政府對口罩一籌莫展，今次政府派一萬雖然是回應民意之舉，實情只是對冲市民搶購口罩開支的「口罩費」，緩和民怨居多。

對於促進本地內需的消費劵，和中期改善中產上流的方略，仍保留板斧。

中青年上流政策 着墨極少

第三，對中青年而言，就是一如既往。中青年是所有社會的人才主要來源，不過，無論是去年的施政報告，甚至是昨天財政預算，直接着墨極少。

根據政府統計處指出，中青年年齡介乎22至47歲達256萬人。這個年齡層人士的主觀願望也是在社會向上流動；特別是年紀較輕的一群，對讀書、工作、上樓等更有所盼望。預算案中除了那一萬現金外，其餘有關中青年的着墨，均散見於加強實習、青年創業等小環節﹔就算上樓置業，今次政府提出定息按揭貸款計劃，年利率由2.75%至2.95%不等﹔可是銀行業界很多時為了搶客，息率亦可低至2.5%，計劃吸引力有限。

看來中青年要上流、提升競爭力，也要一如既往地用「自己方法」。

一萬橫財揸手 助經濟反彈成疑

這個「赤的預算」，本希望救人救市，實在行有餘力。最亮之點就是讓市民有一萬橫財揸手﹔解脫些民怨外，幫助經濟反彈成疑。能真正令中小企和中產釋懷的，就是經濟環境好轉，找到工作，提升社會內需。撑就業保就業，也許就是不二法門。

乍看現在社會和經濟衝擊瞬息萬變，社會事件仍未解決，經濟隨時再有突如其來跳崖式下行。看來我們就是要將「餘力」，用在應付這下半年不能預見的社會經濟危機。

▲ 有人說沒有去年大亂，哪有現在澳門式派錢。可是，港府的理財概念與澳門不同，港府派錢不是「分紅慶祝」而是「救人救市」共度時艱。（資料圖片）