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陳茂波豪派1萬 可催谷政府民望？

過往兩次派錢經驗 反惹惡評輸民心

政治版 2020/02/28

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財政司司長陳茂波全民豪派1萬元，民望即從2月初的26.6分，大幅飈升至43.5分，反映今次派錢贏民心。政圈關注，這份財政預算案能否谷起整個林鄭政府的民望？

財爺評分彈 成特首三司之冠

事實上，參考過去經驗

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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