陳茂波豪派1萬 可催谷政府民望？ 過往兩次派錢經驗 反惹惡評輸民心 政治版 2020/02/28 分享： 財政司司長陳茂波全民豪派1萬元，民望即從2月初的26.6分，大幅飈升至43.5分，反映今次派錢贏民心。政圈關注，這份財政預算案能否谷起整個林鄭政府的民望？ 財爺評分彈 成特首三司之冠 事實上，參考過去經驗 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 派1萬研緩急先後 爭取7月起登記 今日 派1萬研緩急先後 爭取7月起登記 樓市未見斷崖式下跌 現不宜撤辣 今日 樓市未見斷崖式下跌 現不宜撤辣 中環商地王下財年推 估值達792億 今日 中環商地王下財年推 估值達792億 賣地估值2000億 高預算案7成 今日 賣地估值2000億 高預算案7成 最新專欄文章 更多 豪氣派錢贏民心 陳茂波上位有望 2020/02/27 豪氣派錢贏民心 陳茂波上位有望 預算案若不派錢 財爺走不出立會？ 2020/02/26 預算案若不派錢 財爺走不出立會？ 預算案全民派錢 無1萬有幾千？ 2020/02/25 預算案全民派錢 無1萬有幾千？ 「難為了波叔」 預算案聽意見派錢？ 2020/02/24 「難為了波叔」 預算案聽意見派錢？ 傅流螢 香港 疫情 政治 林鄭月娥 陳茂波 張建宗 財政預算案 財政司 鄭若驊 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入