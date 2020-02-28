財政司司長陳茂波全民豪派1萬元，民望即從2月初的26.6分，大幅飈升至43.5分，反映今次派錢贏民心。政圈關注，這份財政預算案能否谷起整個林鄭政府的民望？

財爺評分彈 成特首三司之冠

事實上，參考過去經驗

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