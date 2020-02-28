私樓缺地破局 全港齊心拓地

發展局昨公布下年度賣地計劃，可興建住宅單位量為10年最少。政府房策以資助置業為主，私樓供不應求格局中短期難變。要讓市民有可以安居的期望，港府必須盡快在拓地和建立土儲上做出實績，各界亦應齊心，減少拓地阻力。

下年可建7530伙 10年以來新低

港府下年度將推出15幅住宅地，預計可興建7,530個單位，創恢復賣地10年以來最少。惟港府估計全年私樓潛在供應仍達15,730伙，與今年度相若，底因是靠3個鐵路項目（4,050伙）、涉及換地、私人發展及重建項目（4,150伙）補足。

不過，這可能過於樂觀。新冠肺炎（武漢肺炎）打擊經濟，勢延長本港衰退，不利樓市，港鐵與發展商若依市況調整供應步伐，並不為奇，尤其要避免繳交一手空置稅。港府是港鐵大股東，或可讓港鐵配合，但私人發展商則自主決策。

現實是在新房策即公私營房屋供應比例7：3下，政府將土地資源多放於公營房屋，對私樓供應的調節能力自然下降。

至於未來5年（即2020至2024年），按前天公布的預算案，私樓落成量每年平均19,600個，雖然較去年估計的未來5年18,800伙（即2019至2023年），上升4.3%即800個，但實際是將去年延後落成的6,700伙在未來5年攤分。換言之，私樓中期供應一如預期，並無增加，過去數年供不應求推升樓價的基礎未變。

中長期而言，情況亦可能沒大變化，新土地與房屋供應的重點仍主要投放於公營房屋，例如在預算案內，財政司司長表明，25幅改劃房屋用地工作明年會陸續展開，涉及近85,000單位，逾9成為公營房屋。

因此，私樓市場或會因一些短期需求變化因素，如疫情和經濟衰退，出現調整壓力，但基本的供不應求格局不改，不符合資格或輪不到資助房屋的中產，勢仍受困於高樓價問題，置業難仍然難紓解。

官商民須協作 減少拓地阻力

財爺新預算案大力退稅派錢，中產家庭可獲數萬元，不算小數目，但中產生活重擔主要來自住房支出，高樓價下無力置業，要繼續付高昂租金租樓住。

歸根究柢是土地供應不足、缺乏可用土儲的問題，港府必須繼續多管齊下拓地。財爺在預算案中提及的棕地技術研究、於今年上半年推出的「土地共享先導計劃」、正爭取立法會撥款的「明日大嶼」研究等，都必須盡速落實，盡快拓出更多土地。

政府固責無旁貸，商民亦要出力。發展商在中短期捐地作過渡房上，可更積極外，更應在發展棕地等方面與政府合作，加快土地釋出起樓建屋。市民固應監察政府，但不要有理沒理都先戴上有色眼鏡，反對官商合作如「土地共享先導計劃」；在填海等方面亦要平衡保育與發展，切莫只高舉保育，反對一切填海拓地。

香港土地短中長期都短缺，只有官商民協力，土地供應才能盡快追得上規劃，土儲才能建立，政府才有空間增加私樓土地供應，真正紓緩市民安居重壓。

責任編輯：劉婉雯