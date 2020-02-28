高盈利才能負起社會責任

香港接連受到中美貿易戰、社會運動和新冠肺炎的打擊，時間超過一年，這股經濟衝擊，是我自大學畢業後都沒有遇過，我在領導企業的生涯中，也從沒有體驗過。在疫情下，我也好好反省，總結經驗以迎接未知的將來。

其中一個體驗是，有高盈利和高儲備的企業，才能克服逆境，也較能在逆境中負起更大的社會責任，將對員工的影響減到最低。我們實行四三三分紅制度，員工能分享企業利潤的四成，高盈利也能讓員工在好景時分享到更大的成果。

一直以來，我也採取放任的管理模式，子公司自訂營業額和利潤目標，甚至不用向我交代。好處是公司負責人對自訂的目標更有信心和決心去達到；一些對自己要求高的公司，甚至達成我也認為無法達到的目標。這八年來，我們就是這樣成長起來，即使去年的利潤跌了一半，盈利還是翻了十幾倍，集團以我無法想像的速度壯大起來。

但由於我的放任，也讓集團內公司的表現很參差，有些公司面對這一波衝擊，承受能力便不及其他公司，即使股東願意先承擔逆境，最後還是需要員工共度時艱才能生存下去。我仍認為自由自主是我們的核心價值，但日後我會在財務上多些提點，提早響警號。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》