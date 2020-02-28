眾志成城 共克時艱——香港企業洛菲斯集團捐款1000萬支援疫情防控工作

新冠疫情牽動著全國人民的心。近段時間以來，眾多企業紛紛捐款捐物加入到抗擊疫情的戰役中。2月7日，洛菲斯集團有限公司通過中國星火基金會向湖北捐款1000萬元人民幣，支持疫情防控工作。

在武漢疫情狙擊戰中有諸多難題需要解決，其中醫護資源緊缺是重點之一。連日來，洛菲斯集團與中國星火基金會及中國紅十字會緊密溝通協調，已向中國紅十字總會捐贈350萬元，用於采購6輛負壓救護車。同時，集團通過中國星火基金會在全球采購價值650萬元的口罩、防護服等醫療物資，為湖北省醫療單位、堅守崗位的一線醫務人員及患者提供支持和幫助。

洛菲斯集團相關負責人表示，湖北武漢等多地發生新冠肺炎疫情，正在經受巨大的考驗。集團該筆捐款將支援武漢及湖北多個地區的疫情防控工作，采購短缺醫療設備及物資，對一線醫護人員進行支援。下一步，洛菲斯集團還將根據疫情發展和社會需要繼續予以援助和支持，為公眾、尤其是疫情發生地區的群眾提供更多力所能及的幫助。

疫情還在繼續，愛心也在跟疫情賽跑。自新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，洛菲斯集團迅速啟動，全力做好疫情防控工作。一方面充分做好自身防控措施，一方面積極援助一線抗擊疫情。

積極參與社會公益是洛菲斯集團企業戰略發展的重要部分。在這個特殊時刻，洛菲斯集團將全力做好防疫工作，密切關注疫情進展，積極承擔企業責任，踐行社會擔當，與全國人民一起，眾志成城，共同“抗疫”。

洛菲斯集團總部位於中國香港，是一家集資本運營和實體經營於一體的國際化綜合性投資機構。集團實施全球化戰略布局，團隊分布在歐盟、東南亞、深圳、上海等區域，業務布局涵蓋實業（酒店+公寓）投資、全球PE/VC股權投資、地產投資、個人與企業資產管理規劃與投資咨詢等領域。

▲ 後中紅襯衣是本會主席歷任3屆全國人大代表羅叔清BBS太平紳士及法律顧問曾先生

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