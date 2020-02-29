Work From Home 平日睇樓量上升 置業家居 2020/02/29 分享： 【分析】近期二手睇樓量明顯上升，帶動二手成交量，但事實上，確診新冠肺炎的個案仍然持續向上，到底有何原因令2月旬睇樓量突然上升？ 首先，1月為農曆新年，向來屬於買賣淡季，節日氣氛影響下，睇樓活動大減；加上 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2月下旬氣氛回暖 二手交投疫市勁升 今日 2月下旬氣氛回暖 二手交投疫市勁升 利嘉閣 廖偉強：樓價有望4月中回穩 全年仍睇升3至5% 今日 利嘉閣 廖偉強：樓價有望4月中回穩 全年仍睇升3至5% 中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限 今日 中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限 東港城 2房放盤即日減4% $688萬沽出 今日 東港城 2房放盤即日減4% $688萬沽出 尚悅 2房$490萬沽 創近月新低 今日 尚悅 2房$490萬沽 創近月新低 最新專欄文章 更多 荃灣中心 連天台戶造價高位回落1成 今日 荃灣中心 連天台戶造價高位回落1成 豐景園 業主心急換樓 劈價16%售 今日 豐景園 業主心急換樓 劈價16%售 尚悅 2房$490萬沽 創近月新低 今日 尚悅 2房$490萬沽 創近月新低 中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限 今日 中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限 二手市場 樓價 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入