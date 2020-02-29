Work From Home 平日睇樓量上升

【分析】近期二手睇樓量明顯上升，帶動二手成交量，但事實上，確診新冠肺炎的個案仍然持續向上，到底有何原因令2月旬睇樓量突然上升？

首先，1月為農曆新年，向來屬於買賣淡季，節日氣氛影響下，睇樓活動大減；加上

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