利嘉閣 廖偉強：樓價有望4月中回穩 全年仍睇升3至5% 置業家居 2020/02/29 分享： 【專家之言】利嘉閣地產總裁廖偉強表示，剛公布的新一份財政預算案並無如市場希望般有樓市「減辣」的措施出台，而未來住宅新供應亦大部分以公營房屋為主，料今年樓價仍有機會累升3%至5%。廖偉強預料，今次預算案 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2月下旬氣氛回暖 二手交投疫市勁升 今日 2月下旬氣氛回暖 二手交投疫市勁升 Work From Home 平日睇樓量上升 今日 Work From Home 平日睇樓量上升 中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限 今日 中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限 東港城 2房放盤即日減4% $688萬沽出 今日 東港城 2房放盤即日減4% $688萬沽出 尚悅 2房$490萬沽 創近月新低 今日 尚悅 2房$490萬沽 創近月新低 最新專欄文章 更多 荃灣中心 連天台戶造價高位回落1成 今日 荃灣中心 連天台戶造價高位回落1成 豐景園 業主心急換樓 劈價16%售 今日 豐景園 業主心急換樓 劈價16%售 尚悅 2房$490萬沽 創近月新低 今日 尚悅 2房$490萬沽 創近月新低 中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限 今日 中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限 財政預算案 二手市場 樓價 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入