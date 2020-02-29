利嘉閣 廖偉強：樓價有望4月中回穩 全年仍睇升3至5%

【專家之言】利嘉閣地產總裁廖偉強表示，剛公布的新一份財政預算案並無如市場希望般有樓市「減辣」的措施出台，而未來住宅新供應亦大部分以公營房屋為主，料今年樓價仍有機會累升3%至5%。廖偉強預料，今次預算案

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