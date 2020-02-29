中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限

【專家之言】中大高級講師及國際貿易及中國企業課程聯席主任李兆波指，去年香港經濟受中美貿易戰影響及本地反修例社會運動衝擊，繼後今年新型冠肺炎疫情大規模爆發，社會及經濟仍未復甦，各行各業陷入谷底，料今年樓

...