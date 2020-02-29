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東港城 2房放盤即日減4% $688萬沽出

置業家居 2020/02/29

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【直擊新界4區二手市況】將軍澳區市中心一帶交投暢旺，吸引買家執平貨，但代理指區內盤源開始短缺。中原地產高級分區營業董事伍錦基指出，2月份維景灣畔暫錄17宗買賣成交，是區內買賣成交最活躍的屋苑，超上月全

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