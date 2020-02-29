東港城 2房放盤即日減4% $688萬沽出 置業家居 2020/02/29 分享： 【直擊新界4區二手市況】將軍澳區市中心一帶交投暢旺，吸引買家執平貨，但代理指區內盤源開始短缺。中原地產高級分區營業董事伍錦基指出，2月份維景灣畔暫錄17宗買賣成交，是區內買賣成交最活躍的屋苑，超上月全 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2月下旬氣氛回暖 二手交投疫市勁升 今日 2月下旬氣氛回暖 二手交投疫市勁升 Work From Home 平日睇樓量上升 今日 Work From Home 平日睇樓量上升 利嘉閣 廖偉強：樓價有望4月中回穩 全年仍睇升3至5% 今日 利嘉閣 廖偉強：樓價有望4月中回穩 全年仍睇升3至5% 中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限 今日 中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限 尚悅 2房$490萬沽 創近月新低 今日 尚悅 2房$490萬沽 創近月新低 最新專欄文章 更多 荃灣中心 連天台戶造價高位回落1成 今日 荃灣中心 連天台戶造價高位回落1成 豐景園 業主心急換樓 劈價16%售 今日 豐景園 業主心急換樓 劈價16%售 尚悅 2房$490萬沽 創近月新低 今日 尚悅 2房$490萬沽 創近月新低 中原地產 放盤 銀行 將軍澳 東港城 維景灣畔 將軍澳中心 峻瀅 領都 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入