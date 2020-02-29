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尚悅 2房$490萬沽 創近月新低

置業家居 2020/02/29

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【直擊新界4區二手市況】元朗區本月截至27日，錄得逾80宗買賣成交，區內代理表示，下半月交投漸漸暢旺，消耗大量平盤。

元朗區暫時錄得逾80宗買賣成交，當中以尚悅交投最活躍，佔9宗，已超上月全月的7宗，平

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欄名 : 封面故事

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