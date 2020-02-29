尚悅 2房$490萬沽 創近月新低 置業家居 2020/02/29 分享： 【直擊新界4區二手市況】元朗區本月截至27日，錄得逾80宗買賣成交，區內代理表示，下半月交投漸漸暢旺，消耗大量平盤。 元朗區暫時錄得逾80宗買賣成交，當中以尚悅交投最活躍，佔9宗，已超上月全月的7宗，平 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2月下旬氣氛回暖 二手交投疫市勁升 今日 2月下旬氣氛回暖 二手交投疫市勁升 Work From Home 平日睇樓量上升 今日 Work From Home 平日睇樓量上升 利嘉閣 廖偉強：樓價有望4月中回穩 全年仍睇升3至5% 今日 利嘉閣 廖偉強：樓價有望4月中回穩 全年仍睇升3至5% 中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限 今日 中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限 東港城 2房放盤即日減4% $688萬沽出 今日 東港城 2房放盤即日減4% $688萬沽出 最新專欄文章 更多 荃灣中心 連天台戶造價高位回落1成 今日 荃灣中心 連天台戶造價高位回落1成 豐景園 業主心急換樓 劈價16%售 今日 豐景園 業主心急換樓 劈價16%售 財政預算案 中原地產 放盤 元朗 尚悅 溱柏 朗屏8號 二手市場 樓價 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入