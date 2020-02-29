豐景園 業主心急換樓 劈價16%售

【直擊新界4區二手市況】祥益地產分行經理林英傑表示，屯門區業主願意進一步減價，所以準買家開始活躍，希望可以在市場執平盤，心態上會較為進取、積極還價。本月截至27日，屯門區暫錄約103宗買賣成交，而上月

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