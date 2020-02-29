豐景園 業主心急換樓 劈價16%售 置業家居 2020/02/29 分享： 【直擊新界4區二手市況】祥益地產分行經理林英傑表示，屯門區業主願意進一步減價，所以準買家開始活躍，希望可以在市場執平盤，心態上會較為進取、積極還價。本月截至27日，屯門區暫錄約103宗買賣成交，而上月 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 2月下旬氣氛回暖 二手交投疫市勁升 今日 2月下旬氣氛回暖 二手交投疫市勁升 Work From Home 平日睇樓量上升 今日 Work From Home 平日睇樓量上升 利嘉閣 廖偉強：樓價有望4月中回穩 全年仍睇升3至5% 今日 利嘉閣 廖偉強：樓價有望4月中回穩 全年仍睇升3至5% 中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限 今日 中大 李兆波：本港經濟放緩樓市上升動力有限 東港城 2房放盤即日減4% $688萬沽出 今日 東港城 2房放盤即日減4% $688萬沽出 最新專欄文章 更多 荃灣中心 連天台戶造價高位回落1成 今日 荃灣中心 連天台戶造價高位回落1成 放盤 屯門 豐景園 瓏門 二手市場 樓價 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入