恆大‧珺瓏灣2期重啟部署 最快下周售 折實約$353萬起

中國恒大大型新盤屯門恆大‧珺瓏灣2期重啟部署，改變付款方法及調整折扣，折實最平約$353萬起，擬下周進行首輪銷售。

財政預算案未有大力着墨於樓市政策，發展商亦逐步熟習疫情下賣樓，周內有大型新盤展開部署。

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